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بورصة وشركات
مصر الجديدة تسند مشروعات تأجير تمويلى لجلوبال ليس
الثلاثاء 06 يونيو 2017 01:20 م
مصر الجديدة
أخر الأخبار
مصر الجديدة
رجب عزالدين
وافقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على إسناد مشروعات مرافقها بنظام التأجير التمويلى لشركة جلوبال ليس.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة أمس الإثنين على اختيار شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، على أن يتم تخصيص مبلغ تمويلى قدره 100 مليون جنيه لتمويل مشروع محطة المعالجة الثلاثية وشبكة الصرف الصحى بمدينة هليوبوليس".
وتابع البيان: "إن العرض المقدم من الشركة جيد من ناحية سعر الفائدة والشروط وبفترة سداد سبع سنوات بأقساط ربع سنوية".
ووقعت مصر الجديدة للإسكان فى مايو الماضى عقد تمويل مع شركة الأولى للتأجير التمويلي وبنك مصر للحصول على 500 مليون جنيه لتنفيذ توسعات مشروع هليوبوليس الجديدة.
ويبلغ رأسمال الشركة 111.25 مليون جنيه، موزعاً على 111.25 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
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