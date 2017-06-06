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اقتصاد وأسواق
الصيادلة تطرح مناقصة لإنشاء ناد لأعضائها ببورسعيد
الثلاثاء 06 يونيو 2017 01:08 م
الصيادلة
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الصيادلة
أحمد صبرى
أعلنت نقابة الصيادلة عن طرح مناقصة عامة لشركات المقاولات لما دون الفئة السادسة لإنشاء ناد جديد للصيادلة بحى الزهور بمحافظة بورسعيد.
وقال الدكتور عبدالوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد إن المناقصة ستشمل انشاء مبنى خرسانى متعدد الأدوار لصيادلة بورسعيد، موضحا أن هناك العديد من الشركات بدأت تقديم عروضها.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ"المال" إلى أن المناقصة كان قد تم طرحها سابقا لكن النقابة أوقفتها وأعادت الطرح مرة أخرى لتعديل كراسة الشروط، موضحا أن فض المضاريف سيكون يوم الثلاثاء المقبل.
نقابة الصيادلة
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