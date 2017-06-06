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استثمار
وزير البيئة: لم نطرح المحميات على شركات استثمارية
الثلاثاء 06 يونيو 2017 12:40 م
خالد فهمى
أخر الأخبار
خالد فهمى وزير البيئة
مدحت إسماعيل
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن وزارته لم تقم بترسية أى محميات طبيعية على شركات استثمارية فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أنه بالفعل تمت ترسية 3 محميات على شركات مقاولات لإجراء عملية تطوير لها، منها الغابة المتحجرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن وزارة البيئة هى الجهة المالكة للمحميات، وتستهدف أن يكون للمحمية مشروع للاستدامة المالية لتوفير الأموال اللازمة للتطوير المستمر.
ولفت فهمى إلى أنه تمت إزالة 10 آلاف طن مخلفات من الغابة المحتجرة، وجار استكمال أعمال التطوير فى الغابة.
وأكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مصر ملتزمة باتفاقية باريس لتغير المناخ، وذلك بعد مناقشة البرلمان لها، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها، موضحاً أن الوزارة تستهدف اسضافة المؤتمر ليقام على الأراضى المصرية.
البيئة
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