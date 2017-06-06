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سيـــاســة
إعادة تأجيل قضية إلغاء قرار بيع الأدوية بسعرين
الثلاثاء 06 يونيو 2017 12:13 م
الأدوية
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الأدوية
أحمد صبرى
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة منذ قليل نظر القضية المرفوعة من النقابة العامة للصيادلة لإلغاء قرار وزير الصحة بيع الأدوية بسعرين بالصيدليات إلى 4 يوليو المقبل.
وحضر نظر القضية بمجلس الدولة عدد من أعضاء النقابة العامة للصيادلة وبعض النقابات الفرعية وبعض أعضاء الجمعية العمومية.
كان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين قد أصدر القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 فى شهر يناير الماضى، والذى ينص على زيادة أسعار عدد كبير من الأدوية، ونص القرار على أن الزيادة تطبق على الأدوية المنتجة بعد صدور القرار، وأن تظل الأدوية المنتجة قبل صدور القرار تباع بالأسعار القديمة وهو ما جعل النقابة ترفع قضية ضد القرار، معتبرة أن وجود سعرين يؤثر على اقتصاد الصيدليات الصغيرة.
مجلس الدولة
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