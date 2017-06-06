الإسكان: إنشاء 2688 وحدة إسكان اجتماعي متميز بالقاهرة

مشروع الإسكان الاجتماعى

المال خاص:



صرح المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم إنشاء 2688 وحدة سكنية (112 عمارة - 6 أدوار - بمساحة فى حدود 94 م2 للوحدة - تشطيب كامل)، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز، شاملاً الربط على المرافق، وتنسيق الموقع العام، بمنطقة غرب الجامعات بالمدينة، موضحاً أنه تم طرح التنفيذ فى 5 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.



وقال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تنفيذ مركز شباب متطور بمساحة 15 فداناً بالمحور المركزي الجديد بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأضاف المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه سيتم تنفيذ مرافق المنطقة الجنوبية (مياه - صرف صحي - طرق) بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأشار المهندس سامح محمد يونس، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه تم طرح أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات مختلفة بالمناطق التالية: جزر طرق (الصناعية حتي المدخل الغربي – هورس – السنترال) بطول 11 كم/ط ري تنكات، و(سلسلة ابني بيتك 3 – ابني بيتك 1 – المدخل الشمالي) بمساحة 15 فداناً تقريباً يُروي جزء منها بشبكة ري عادية والجزء الآخر يُروي بالتنكات، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



