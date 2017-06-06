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بورصة وشركات
البورصة تسجل قمة تاريخية جديدة
الثلاثاء 06 يونيو 2017 11:45 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
كسرت البورصة المصرية قمتها التاريخية المحققة (أعلى مستوى وصلت اليه منذ تدشينها)، في فبراير الماضي عند مستوى 13550 نقطة، لتسجل مستوى تاريخي جديد، بمنتصف جلسة تعاملات، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 13631 نقطة، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.
وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.83%، بالمنتصف، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتسوطة "egx70" بنسبة 0.34%، إلى مستوى 592 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع "egx100" نطاقاً بنسبة 0.41% إلى مستوى 1407 نقطة، بتداولات تخطت المليار جنيه.
وأكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن البورصة سجلت أعلى مستوى في تاريخها متجاوزة القمة التاريخية السابقة المحققة بعد تحرير سعر الصرف، موضحاً ان السوق يختبر مستوى 14 ألف نقطة على الأجل القصير، و14800 نقطة على الأجل المتوسط.
يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس على ارتفاع جماعي، وسجل المؤشر الرئيسي مستوى 13520 نقطة مرتفعًا بنحو 0.18%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1% عند مستوى 590 نقطة، كما صعد مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.38% عند 1402 نقطة.
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