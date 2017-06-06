مباشر تستبعد تأثر أعمال السويدي إليكتريك بأزمة قطر

حددت السعر المستهدف عند 119.36 جنيه مع توصية بالاحتفاظ





مصطفى طلعت

استبعدت شركة مباشر إنترناشيونال للأبحاث أن تتأثر أعمال شركة السويدي اليكتريك في قطر، بعد قرار مصر قطع علاقتها مع الأخيرة.

وكانت مصر قد أعلنت أمس قطع علاقاتها مع قطر وإغلاق المجالين الجوي والبري، بسبب ممارسات الدوحة في دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، بحسب بيان صدر عن الخارجية المصرية.

وقالت "مباشر"، في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها "المال"، إن حجم أعمال السويدي في قطر تمثل 14% تقريبا من السعر المستهدف للسهم، موضحة أن السويدي تعمل في قطر من خلال الدوحة للكابلات بسعة استيعابية تقدر بـ 39,600 طن سنويا وتمتلك السويدي حوالى 47% من الشركة وتقوم بتسجيلها بطريقة حقوق الملكية.

وأوضحت أن الدوحة للكابلات رفعت أرباح السويدي بقيمة 265 مليون جنيه خلال 2016، في حين تصل توقعاتنا للعام 2017 إلى 409 ملايين جنيه، وبخصم هذا الدخل من تلك المنشأة سيؤثر على سعرنا المستهدف بخصم 16.96 جنيه للسهم تقريبا، تمثل 14% من قيمة السهم الواحد، متوقعة ألا يحدث أي تأثير سلبي للأزمة السياسية على الدوحة للكابلات، موضحة إن السويدي لا تقوم بتجميع أعمالها، في حين أن أغلب الحصة المتبقية مملوكة لشركة أعمال القطرية، وهي واحدة من أنجح المجموعات القطرية بقيادة فيصل بن قاسم آل ثاني.

ورفعت المذكرة البحثية السعر المستهدف للسويدي إليكتريك بنسبة 38% من 86.77 جنيه إلى 119.32 جنيه للسهم، يمثل عائداً إجمالياً متوقعاً عند +36%، مع توصية بالاحتفاظ، مشيرة إلى أن نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالي جاءت أعلى من التوقعات لتسجل صافي ربح قدره 1.5 مليار جنيه.

وقالت مباشر إن السويدي لديها مرونة في إدارة عملة ديونها، للتحوط ضد أي تأثير اقتصادي غير مواتٍ، لافتة إلى أن السويدي كان لديها 75% من ديونها بالعملات الأجنبية بنهاية الربع الأول من 2017، مما يحمي قائمة الدخل لديها من أي تأثير سلبي لرفع أسعار الفائدة محلياً.