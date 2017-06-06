البارون.. قصر لا تغيب عنه الشمس

قصر البارون

المال ـ خاص:



يعد قصر البارون، أحد أبرز التحف المعمارية فى مصر، والذى شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، عندما جاء إلى مصر من الهند فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، ويقع القصر فى ضاحية مصر الجديدة.



كان «إمبان» مهندسا متميزا، وتم منحه لقب «البارون» من ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس، وعشقه للسفر والترحال مع امتلاك المال جعله يطوف بلدان العالم، فقد طار إلى المكسيك، ومنها إلى البرازيل، ومن أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا، قبل أن يتجه إلى الهند ويسقط فى غرام الشرق.



عندما سافر «البارون» إلى القاهرة عشق مصر بدرجة كبيرة حتى اتخذ قرارا مصيريا بالبقاء فيها حتى وفاته، وكتب فى وصيته أن يدفن فى تراب مصر حتى ولو وافته المنية خارجها، وبدأ يبحث عن مقر إقامة دائم هناك فاختار مكانا فى الصحراء، بالقرب من القاهرة.



حينها عرض «البارون» على الحكومة المصرية فكرة إنشاء حى فى الصحراء شرق القاهرة، واختار له اسم (هليوبوليس ) أى مدينة الشمس، واشترى الفدان بجنيه واحد فقط، وقرر أن يبنى قصراً أسطورياً، هناك، صممه المعمارى الفرنسى ألكساندر مارسيل، الذى استلهمه من معبد "أنكور وات" فى كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل بناؤه عام 1911.



تم تصميم القصر بحيث لا تغيب عنه الشمس، إذ تدخل جميع حجراته وردهاته، وتضم غرفة البارون بالقصر، لوحة تجسد كيفية عصر العنب لتحويله إلى خمور، ثم شربه حسب التقاليد الرومانية، وتتابع الخمر فى الرؤوس، أى ما تحدثه الخمر فى رؤوس شاربيها.



بعد وفاة «البارون إمبان» فى 22 يوليو 1929 تعرض القصر لخطر الإهمال لسنوات طويلة، حتى أصبح مهجوراً، وبعد معاناة استمرت 50 عاما أصبح القصر مصريا، بعد أن أبرم المهندس محمد إبراهيم سليمان، اتفاقا مع ورثة ملاك القصر "جان إمبان" حفيد البارون إمبان بشراء القصر مقابل منحهم قطعة أرض بديلة بالقاهرة الجديدة ليقيموا عليها مشروعات استثمارية، ثم اتخذت الحكومة المصرية قراراً بضمه إلى قطاع السياحة وهيئة الآثار المصرية اللتين باشرتا عملية الإعمار والترميم فيه على أمل تحويله إلى متحف.