سحر نصر تناقش تعديلات قانون الشركات المساهمة والتوصية

ضمت مقترحات الرقابة المالية وجمعية شباب الأعمال





المال – خاص

عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اجتماعا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات.

وأشارت سحر إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتطوير البنية التشريعية، والتنفيذية لمناخ الأعمال فى مصر، وتضع البرنامج المتكامل لتطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى ككل، مضيفة أن التعديلات شملت مقترحات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل بدراستها، ومقترحات الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية شباب الأعمال، وجمعية رجال الأعمال المصرية، واتحاد جمعيات مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخبراء قانونيين.

وأوضحت الوزيرة، أنها أصدرت القرار رقم 94 لعام 2017، الخاص بإجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية للقانون، ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالى، والنشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول، بـ(21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى، حال عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل.

وأكدت الوزيرة، أن التعديل جاء فى إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى والمتضمن 10 مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعى لحماية الأقلية من المستثمرين، وتقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، فضلاً عن تهيئة الإطار القانونى لتوفير بعض المجالات المختصة بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.



