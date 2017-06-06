مريم السمني مديرا لعلاقات العملاء والتواصل ببنك عوده

بنك عوده

المال ـ خاص:



اختار بنك عوده - مصر مريم السمنى، لتولى مهام مدير علاقات العملاء وقنوات التواصل بالبنك بداية من مايو الماضى.



وحصلت «السمنى» على شهادة «MBA» من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى نفس الشهادة من شيكاغو، لتبدأ حياتها العملية بشركة «بروكتير أند جامبل» Procter & Gamble وتشغل منصب مساعد مدير العلامة التجارية، لكنها انتقلت بعد ذلك للعمل بالقطاع المصرفى عبر التحاقها بـ «سيتى بنك» عام 1997 لمدة 9 سنوات، وتولت به عدد من المناصب منها مدير للفروع ورئيس قطاع منتجات كبار العملاء.



وفى عام 2005، شغلت «السمنى» منصب المدير الدولى، لإدارة كبار العملاء بـ«سيتى بنك - الإمارات العربية المتحدة» لمنطقة تركيا، الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا.



كما شغلت منصب كبير مسئولى التسويق لمدة 10 أعوام بشركة دنيا للتمويل «Dunia Finance » لتعود بعدها للقطاع المصرفى مرة أخرى، بعد التحاقها مؤخراً ببنك عوده - مصر.



وتعكف وحدة بنك عوده اللبنانى بمصر، على تطبيق إستراتيجية متكاملة للتوسع فى السوق المحلية، خلال المرحلة المقبلة، عبر التركيز على 4 محاور رئيسية هى : تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبرى، التركيز على شريحة كبار العملاء، إتاحة باقة من القنوات الإلكترونية.



وتركز مجموعة بنك عوده، على ثلاث أسواق رئيسية هى لبنان، مصر وتركيا، ويقدم البنك خدماته المصرفية، المالية، والتمويلية، لأكثر من 1.3 مليون عميل، علاوة على ذلك يقدم البنك باقة من الخدمات المصرفية الخاصة، عبر شبكة البنوك المراسلة التى تضم بنوكًا ومؤسسات مالية، أهمها 23 فى 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا.



وتتبلور إستراتيجية النمو التى يتبناها بنك عوده، فى تعظيم مستويات الكفاءة التشغيلية للفروع الحالية والجديدة داخل القطر اللبنانى، إلى جانب تنمية شبكة الفروع، ومكاتب التمثيل بالخارج، سعيًا إلى تعظيم المساهمة الإيجابية لكل منها فى تنمية قاعدة الأصول، وصافى أرباح المجموعة اعتبارًا من سنة 2015، إذ نجح بنك عـَوده فى استحداث نموذج أعمال متميز.



وسجلت أصول المجموعة نحو 44.4 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016، وبلغ إجمالى الودائع 36 مليار دولار، كما تخطت حقوق المساهمين 3.8 مليار دولار، وحققت صافى الأرباح بواقع 470 مليون دولار.

وتمثل وحدة البنك اللبنانى بمصر 15 % من إجمالى حجم أعمال المجموعة الأم، ومفترض زيادتها إلى 30 % خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة المركز الرئيسى فى لبنان لتنمية أعماله بمصر التى تعتبر من أبرز الأسواق التى يركز عليها.