EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أقرأ لهؤلاء
عبقرية خالد (2)
الثلاثاء 06 يونيو 2017 10:36 ص
أخر الأخبار
نشأة خالد
وخالد بن الوليد بن المغيرة، أحد سبعة إخوة من الذكور وقيل عشرة، بل ثلاثة عشر بين ذكور وإناث.. ومع ما ناله أعمامه من شرف بين قومهم، فإن أباه الوليد كان الرأس بين الرءوس والزعيم بين الزعماء من بنى مخزوم، وكانت للوليد لمحات فى بعض نواحى خلقه وعقله، تجلت بعد ذلك فى ولده العظيم.
وكان الوليد أغنى أبناء زمانه، وسمى بالوحيد لانفراده بصنوف وتنوع ثرائه، ولقب أيضًا بريحانة قريش. وهو الذى قال فيه القرآن الكريم فى سورة المدثر: «ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا * وَبَنِينَ شُهُودًا * وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلاّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا * سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا» ( المدثر 11ـ 17) ولكبريائه وجوده، كان ينهى أن توقد نارٌ غير ناره فى منى لإطعام الحجيج.
ولهذه الكبرياء كان يأنف بنفسه فى الجاهلية أن يرى سكرانًا رغم إباحة الخمر وشيوعها آنذاك، فانتهى عنها من تلقاء نفسه حفاظًا على الوقار الذى دفعه إليه كبرياؤه.
وكان أيضًا من أصحاب الحيلة والحول والإقدام، وقد روى أنه يوم أن تداعت الكعبة وأوجس المشركون- توقيرًا- أن يهدموها ليعيدوا بناءها، فلما رأى الوليد الوسواس الذى حل بهم، تناول المعول وضرب الضربة الأولى بيديه وهو يقول: «اللهم لم ترع. اللهم لا نريد إلاَّ الخير». ومضى الهادمون فى أثره غير متهيبين.
ويبدو أنه كان صاحب ذوقٍ وفهمٍ ونظر، يؤخذ من بعض أحاديثه مع أبى جهل أنه كان من أفقه الناس لمعانى الكلام وأحفظهم للشعر والخطب.
وروى أنه استمع إلى بعض تلاوة النبى صلى الله عليه وسلم للقرآن، فنزلت منزلاً فى نفسه، فانطلق إلى مجلس قومه بنى مخزوم. فقال: «والله لقد سمعت من محمدٍ آنفًا ـ كلامًا لا هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يُعلى عليه..».
يومها قالت قريش: «صبأ والله الوليد ولتصبون قريشٌ كلها»، وأرسلوا إليه أبا جهل ليحتال لصرفه عن الإسلام، فلما أثقل عليه أبو جهل، نهض معه إلى مجلس قومه ليخفف من غضبهم، فقال لهم: «تزعمون أن محمدًا مجنون، فهل رأيتموه يخنق قط؟ وتزعمون أنه كاهن، فهل رأيتموه تكهن؟ وتزعمون أنه شاعر، وما فيكم أحد أعلم بالشعر منى، فهل رأيتموه ينطق بشعرٍ قط؟ وتزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئًا من الكذب؟!».
فلما أعياهم الجواب، واضطروا لنفى ما جابههم به الوليد، قال لهم بعد أن تفكر وتدبر: «ما هو إلاَّ سحر يؤثر ! يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه. فهو إذن ساحر، وهذا هو السحر المبين».
وفى ذلك قال القرآن الكريم يصف حاله: «إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ» ( المدثر 18 ـ 24 ).
فى بيت الوليد بن المغيرة، سيد بنى مخزوم، وأحد سادة قريش المعدودين، ولد ونشأ ابنه خالد.
أما أمه، فهى لبابة بنت الحارث الهلالية، وهى أخت ميمونة أم المؤمنين التى تزوجها النبى عليه السلام، وأخت لبابة بنت الحارث الكبرى زوجة العباس، وأخت أسماء بنت عميس التى تزوجها جعفر بن أبى طالب، ثم أبو بكر الصديق، ثم على بن أبى طالب، هذا غير أخوات أخريات تزوجن من ذوى خطر بين العشائر النابهين.
وندر فيما يقول الأستاذ العقاد، أن يخلو بيت من بيوت العرب النبيلة، من صلة نسب أو مصاهرة بخالد وذويه.
والراجح إزاء اضطراب الروايات، وأخذًا بوفاته سنة 21 هـ عن ستين عامًا، أن مولده كان بين سنة 38 وسنة 39 قبل الهجرة.
وفى إطار هذا الاستطلاع لسنة مولده قصة المصارعة بينه وبين عمر بن الخطاب التى غلب فيها عمر وكسر ساقه، وهذه المصارعة يغلب أن تكون بين ندين أو متقاربين فى السن، وقد ولد عمر قبل الهجرة بأربعين سنة.
معالم فروسية خالد من صباه الباكر
ومن بنى مخزوم هؤلاء نشأ خالد فى أعرق بيوتها وأشرفها وأغناها.. وأعد منذ صباه ليكون رئيسًا وقائدًا، فتعلم كل ما يتعلمه الفتى المرشح للحرب والفروسية وشمائل الرئاسة.. أتقن الفروسية وظهرت عليه مخايلها ولم يشب بعد عن الطوق، بدليل تغلبه على عمر بن الخطاب وكسره ساقه وهما حدثين على ما عُرِفَ عن عمر من قوة وشدة أرهبت منه شبان العرب الأشداء.. وبدليل أيضا ما عُرِفَ عنه من قدرة على مصارعة أقرانه ومبارزيه والتغلب عليهم فى سهولة ويسر.. كما أنه ـ رغم غناه ـ تعود عيشة الشظف، وراض نفسه على الخشونة عمدا فى البادية، ليصبر على مضانك الحرب وشدائد الجوع والظمأ.. حتى أنه كان يتناول السم، ويأكل ما تعافه العرب، واكتسب كذلك خبرة بالبادية العربية بإرساله إليها قصدًا لرياضة النفس والجسد على خشونة الأعراب وشدائد الميادين.. ولا شك أن مثل هذه التربية لقائد من قواد الحرب ـ كما يقول الأستاذ العقاد بحق ـ هى نموذج يحتذى فى كل مدرسة من مدارس الفنون العسكرية الحديثة.
نشأ خالد نشأة بطل عبقرى مدخرٌ للقيادة والرئاسة بميراث حسبه وطبعه، وملكات نفسه وقوة جسده، فجاءته البطولة التى ينتظرها ولا يشك فيها.
Email:
[email protected]
www.ragai2009.com
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا