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اقتصاد وأسواق
إزالة 17 مزرعة دواجن على صحراوي المنيا
الثلاثاء 06 يونيو 2017 10:08 ص
حملة أمنية لإزالة مخالفات البناء بمطروح
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حملة أمنية لإزالة مخالفات البناء بمطروح
المال ـ خاص:
اشتكى مربو الدواجن فى محافظة المنيا، من إزالة 17 مزرعة عاملة على الطريق الصحراوى الغربى، من المحافظة.
وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن النقابة وردت إليها شكاوى بشأن إزالة 17 مزرعة وتسويتها بالأرض تنتج المزرعة الواحدة 10 آلاف طائر فى الدورة الواحدة « 40 يوما».
وأشارإلى أن مساحة المزرعة الواحدة تبلغ 6 قراريط ، موضحا أن نقابة الفلاحين قدمت شكوى لكل من وزير الزراعة، ورئيس مجلس الوزراء ضد هذه التجاوزات التى تقوم بها الأجهزة الحكومية، والتى تسببت فى خسائر تقدر بنحو مليونى جنيه للمزرعة الواحدة.
وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أنه سيتواصل مع وزير الزراعة الدكتورعبد المنعم البنا، ورئيس قطاع الإنتاج الحيوانى الدكتور طارق سليمان، لحل هذه المشكلة، كما سيتم إثارة المشكلة عبروسائل الإعلام.
وقالت الدكتورة منى محرز، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إن قرارات الإزالة الصادرة عن الحكومة لا تشمل مزارع الدواجن العاملة، ولكنها ستقوم ببحث ما تم مع مسئولى وزارة الزراعة فى المحافظة لاستيضاح الأمر.
وأشارت إلى أن التعديات تختلف من حالة جادة لأخرى غير جادة، وتقوم بالمتاجرة فى أراضى الدولة، موضحة أن الحكومة ممثلة فى كل قطاعاتها تواجه ظاهرة التعديات على أراضى الدولة بالكامل، واستعادتها قبل انتهاء مهلة الرئيس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أطلق توجيهاته الحاسمة باستعادة التعديات على أراضى الدولة، حيث يتم تقنين الأرض للزراعة فى الحالات الجادة وسحب الأراضى من الأفراد غير الجادين، جاء ذلك خلال زيارة السيسى لمحافظة قنا منتصف الشهر الجارى لافتتاح عدد من المشروعات.
وزارة الزراعة
نقابة الفلاحين
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