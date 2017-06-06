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نقل وملاحة
رئيس اتحاد المصريين بقطر: الترانزيت البديل الوحيد لقطع العلاقات
الثلاثاء 06 يونيو 2017 09:52 ص
طائرة مصر للطيران
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الطائرة
هاجر عمران – ولاء البري:
قال محمد العراقى، رئيس رابطة اتحاد المصريين بقطر، إن الجالية ستلجأ إلى الطيران الترانزيت فى الكويت وعمان كبديل عن قطع الطيران المباشر بين البلدين.
وأضاف العراقى، لـ«المال»، أن شهر رمضان وموسم العيد يشهدان بشكل تلقائى تدفق ما يزيد على %50 من المصريين فى قطر البالغ عددهم نحو 225 ألف بسبب تفضيل قضاء هذا الفترة فى الوطن.
وقررت مصر للطيران تعليق رحلاتها المتجهة من القاهرة الى الدوحة والعكس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولحين إشعار آخر.
ولفت إلى أن المصريين يزاولون جميع المهن فى قطر من العمالة البسيطة إلى المهن العليا، مشيرًا إلى أن الحكومة القطرية أصدرت بيانًا أمس تؤكد فيه للجميع العاملين من الدول كافة عدم المساس بحقوقهم أو التأثير على أعمالهم نتيجة التوترات السياسية الأخيرة.
وتلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا كبيرا من الاستفسارات على الخط الساخن للوزارة، تواصلت على إثرها الوزيرة نبيلة مكرم مع السفير إيهاب عبدالحميد القائم بأعمال السفير المصرى بقطر، للاطمئنان على المواطنين.
وأكد القائم بالأعمال خلال الاتصال، استمرار قسم رعاية المصالح للمصريين فى قطر لتقديم كل الخدمات القنصلية للمواطنين، مشددا على أنه سيتم ابلاغهم أولاً بأول بأى إجراءات جديدة، كما أن القسم له صلاحيات اتخاذ أى إجراءات عاجلة من شأنها التيسير على المواطنين.
وقال ناصر إسماعيل، رئيس رابطة «المصريين فى قطر»، فى تصريح خاص لـ «المال»، إن وضع المصريين بدولة قطر لا يزال مجهولا، إلا أنه استبعد تماما اتخاذ قرار بإخلاء قطر من العمالة المصرية.
وأكد أن بيانات الحكومة القطرية جاءت مطمئنة إلى حد ما والذى أكدت فيه أنها ستعمل على عدم التأثير فى حياة المواطنين المقيمين والقطريين على حد سواء.
وأوضح إسماعيل أن هناك بعض الاضطرابات والقلق لدى البعض وتمت إثارة بعض التصريحات التى لم يثبت صحتها بعد، بأنه خلال أسبوعين من الآن سوف يتم ترحيل المصريين من قطر والمعاملة بالمثل، إلا أنه يرى استحالة تطبيق ذلك.
مصر للطيران
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