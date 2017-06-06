القوى العاملة: سيناريوهات بديلة تحسبًا لعودة المصريين من قطر

وزارة القوى العاملة والهجرة

دعاء حسنى:



تدرس الحكومة، ممثلة فى وزارتى الخارجية والقوى العاملة، موقف العمالة المصرية لدى دولة قطر حاليا، البالغ عددهم 225 ألف عامل، عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، الذى صدر فجر الإثنين، ووفقًا لتصريحات محمد سعفان، وزير القوى العاملة.



وقال سعفان لـ«المال»، إن مصر تستعد لأى سيناريو متعلق بالعمالة المصرية المتواجدة حالياٌ فى قطر، كاشفا عن أنه لم يصدر تعليمات إلى الآن ضد العمالة المصرية.



وتابع: «الوزارة تتواصل مع سفارتها بالدوحة، والجالية المصرية ومستشارها العمالى فى قطر، للوقوف على وضع العمالة المصرية، وجاهزون لمواجة أى وضع».



وكشف الوزير، عن أن وضع الحكومة المصرية لسيناريوهات حالياً، حال تطور الأوضاع إلى وقف عقود العمل للعمالة المصرية بقطر، التى لم يصدرتعليمات ضدها إلى الآن.



وأوضح أن تتضمن السيناريوهات نقل العمالة عبر خطوط «طيران دولية» فى ظل وقف أغلب الدول العربية لعمل خطوط طيرانها خلال الـ 48 ساعة المقبلة، متابعا: «لا نريد استباق الأحداث، لكن وزارة القوى العاملة تضع سيناريو حال نزوح العمالة المصرية، بحصرهم والجهات العاملة لديهم، وتصنيفهم وفقا لتخصصاتهم تمهيداً لتوظيفهم بدول أخرى، لا سيما بقارة إفريقيا التى تفتح الوزارة أسواقها حالياٌ».



فيما تدرس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع وزارة القوى العاملة، موقف شركات التوظيف من تأشيرات العمل المتواجدة لديها مع قطر حاليا.



وقال حمدى الإمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وزارة القوى العاملة المصرية، لم تتلق حتى الآن قرارًا من السلطات القطرية، بإنهاء عقود المصريين العاملين فى الدوحة.



ويصل عدد العمالة المصرية فى قطر 250 ألفًا، فى مهن متنوعة بين أطباء، ومهندسين، وعاملين بالمهن الحرفية، برواتب تبدأ من 2000 ريال قطرى وحتى 50 ألف ريال قطرى بحسب الوظيفة، وفقا لرئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة.