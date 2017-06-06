إغلاق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية

مطار القاهرة - صورة أرشيفية

دعاء محمود:



أعلنت وزارة الطيران المدنى غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية ابتداء من السادسة صباح اليوم.



وقال باسم عبد الكريم، المستشار الإعلامى لوزارة الطيران المدنى، إن الوزارة أصدرت القرار فى أعقاب إعلان الحكومة المصرية أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر و قطر، موضحا أنه تم وقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين، وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدنى القطرى، سواء بالعبور أو الهبوط.



وأكد بدء العمل بالقرار اعتبارا من الرابعة فجراليوم بالتوقيت العالمى «جرينتش» والسادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وإلى أجل غير مسمى.



وقال مصدر بشركة مصر للطيران، إنه تم إقلاع رحلتين للشركة أمس، من طراز إيرباص 321/200 و330/200 من القاهرة إلى الدوحة، مؤكداً أن الشركة قررت تعليق رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى الدوحة والعكس، اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، منوهاً بأنه عند عودة تشغيل الخط، سيتم قبول تذاكر السفر بدون أى رسوم، وأنه سيتم الإعلان عن أى تطورات فى حينه.



وفى سياق متصل، قال مصدر بشركة ميناء القاهرة الجوى، لـ«المال»، إن القطريين أقبلوا على المطار لمغادرة مصر بعد ساعات من إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف حركة الطيران والموانئ.



يذكر أن شركة الخطوط الجوية القطرية تطلق 16 رحلة بين الدوحة والقاهرة أسبوعيا، تقلع من مبنى 2 الجديد بالمطار، إذ تنظم الشركة رحلتين يوميا و3 رحلات يومى السبت والخميس.



وأعلنت الخطوط الجوية القطرية على موقعها الإلكترونى الرسمى أمس، أنها علقت جميع الرحلات إلى السعودية.



ومع إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقف رحلاتهم إلى داخل وخارج قطر، فإن الخطوط الجوية القطرية ستتعرض لخسائر أكبر، نتيجة توقف جميع رحلاتها إلى دبى و أبوظبى والرياض والقاهرة، مما يعنى إلغاء عشرات الرحلات يوميا.

