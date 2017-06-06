الاستثمارات القطرية محلك سر منذ رحيل الإخوان

جماعة الإخوان

أحمد عاشور:



قالت مصادر مطلعة، إن قطر لم تقم بضخ استثمارات فى مصر منذ رحيل جماعة الإخوان عن الحكم فى 2013، موضحة أن إجمالى رؤوس أموال الشركات القطرية محلياً يقدر بحوالى 3.9 مليار دولار فى 219 شركة، وتحتل المركز التاسع من حيث الدول المستثمرة فى مصر.



وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين أمس مع قطر، واتهامها بدعم الإرهاب فى خطوة تصعيدية كبيرة.



فى سياق متصل، قال سمير حسن، رئيس الشركة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث»، المساهم الرئيسى فى شركة المنتزه للسياحة والاستثمار لـ«المال»، إن «المنتزه» ستحسم مصير تعاقدها مع شركة الديار القطرية لاستغلال 300 ألف متر مربع لإقامة مشروع سياحى فى شرم الشيخ بعد غد الخميس.



وشركة الديار التابعة لصندوق قطر السيادى تخلفت عن البرنامج الزمنى المحدد لاستغلال الأراضى المخصصة لها من المنتزه، وأكد رئيس شركة «ايجوث» أنه سيتم تطبيق القواعد والقوانين على المستثمر القطرى بصرف النظر عن الخلافات السياسية ووفقاً للقواعد والمهلة التى تحددها هيئة التنمية السياحية. وطلبت «الديار» العام الماضى مهلة عاما لاستكمال مشروعها فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أنها عجزت عن استكمال مشروعها نتيجة الظروف التى مرت بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.



ومشروع الديار فى شرم الشيخ ليس الوحيد الذى يواجه مشكلات، فقد أوقفت الشركة العام الماضى مشروعها «سيتى جيت» العقارى بالقاهرة الجديدة، بحجة أن الأهالى قاموا بالتعدى على أراضيها، وقالت هيئة المجتمعات العمرانية لـ «المال» فى وقت سابق إن وظيفتها لا تتضمن توفير الأمن داخل المجمعات السكنية الجديدة.



كما تعمل «الديار» على استكمال الدراسات الخاصة باستغلال أكبر مشروع لها فى محافظة البحر الأحمر على مساحة 29 مليون متر مربع، وحتى الآن لا يوجد جدول زمنى واضخ للتنفيذ، وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات بتجميد الحديث عن المشروع الذى ما زال فى مرحلة الموافقة المبدئية لحين حسم الخلافات السياسية.

