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اقتصاد وأسواق
تدشين المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستیكیة
الثلاثاء 06 يونيو 2017 02:26 ص
مصنعي الأكياس البلاستيكية
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مصنعي الأكياس البلاستيكية
أحمد عاشور ومدحت اسماعيل:
أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عن تدشين المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية فى مصر ( كفايانا أكياس بلاستيك) فى إطار التوجه العالمى لتحفيض استهلاك الاكياس البلاستيكية لما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوروبا "سيدارى" وبرنامج الامم المتحدة للبيئة تحت مظلة مشروع سويتش ميد الذى ينفذ بتمويل من الاتحاد الاوروبى.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة بالمركز الثقافي البيئي التعليمى بالفسطاط بحضور د منى كمال الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و المهندس احمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة و قيادات الوزارة المعنية بالاضافة الى ممثلي المجتمع المدني والإعلاميين عدد من المهتمين بالعمل البيئي في مصر.
تهدف المبادرة الى تغيير أنماط الاستهلاك في التعامل مع الموارد و تشجيع المواطنيين لتحول نحو سياسات وممارسات واقعية وفعالة صديقة للبيئة بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية فى مصر.
ويصل حجم استهلاك المصريين من الاكياس البلاستیكیة ما يقدر بحوالى ١٢ مليار شنطة بلاستيكية سنويا تشكل خطرا صحيا وبيئيا واقتصاديا كبيرا بما تحدثه من مشكلات بالمسطحات المائية حيث انها سببا رئيسيا فى القضاء على الشعاب المرجانية كذلك تتسبب نفوق واختناق للكائنات البحرية والنيلية، مما يؤثر سلبا على السياحة البيئية و الغوص علاو ة على ما تسببه من مشكلات نظافة الشواطئ.
كما تمثل الاكياس البلاستيكية احد الأعباء الاقتصادية لما تسببة من مشكلات الانفاق لصيانة المجارى والمصارف المائية الناتجة عن الانسدادات بالاكياس و عدم تحللها علاوة على ان المادة البلاستيكية المستخدمة فى تصنيع الاكياس يتم استيرادها من الخارج مما يؤدى الى انفاق مزيد من العملات الاجنبية و هو يمثل تحدى جديد على الاقتصاد.
وكما تمثل الاكياس البلاستیكیة العديد من المشكلات لانها تستغرق مئات السنين لكى تتحلل ويتم التخلص منها بالحرق وهو ما يؤدى الى انبعاث جسيمات وغازات تؤثر سلبا على الغلاف الجوى كذلك تدخل في تصنيع الاكياس البلاستیكیة مشتقات تتفاعل مع المواد الغذائية اذا ما وضعت بداخلها، وسيتم خلال الفترة المقبلة اطلاق سلسلة من الفعاليات والانشطة الجماهيرية بالتنسيق مع الجهات الشريكة كسلاسل السوبر ماركات الكبرى والصيدليات وتجار التجزئة والنوادى الرياضية والاجتماعية وتشمل حملات اعلانية وتوعوية عامة وموجهة فى انحاء الجمهورية تستهدف المجتمع المصرى على اختلاف فئاته.
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