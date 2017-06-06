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استثمار
عرض أولى مسودات لائحة الاستثمار على الوزراء الأسبوع المقبل
الثلاثاء 06 يونيو 2017 01:46 ص
أخر الأخبار
مها أبوودن:
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ان رئيس الوزراء كلفها بتوزيع النسخة الأولية من مشروع اللائحة التنفيذية على مجموعة الوزراء المعنيين بها وعلى رأسهم وزراء المالية ، الصحة، التجارة، والزراعة فى اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وأشارت الوزيرة خلال سحور أقامته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، إلى أن وزارتها تسعى جاهدة للانتهاء من المسودة فى أسرع وقت ممكن.
وذكرت الوزيرة أنها طلبت دعما من رئيس الوزراء فى تفعيل مركز خدمات المستثمرين، لرؤيتها أنه سيكون معاونا فى تفعيل القانون الجديد.
وقالت إن صدور القانون سيساعد فى تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية ، وهو ما يؤهل لرفع مركز مصر فى مؤشرات قياس الأعمال.
وردا على سؤال وجهه كريم امام رئيس لجنة الضرائب بالغرفة حول اليات وضمانات تفعيل القانون قالت الوزيرة ان الوزارة تعمل من خلال محورين اساسيين ، هما الميكنة وتدريب العاملين بالوزارة وهيئة الاستثمار .
وكشفت الوزيرة انها ستنهى اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر واحد ، رغم ان القانون امهلها ٩٠ يوما، بناء على رغبة رئيس الوزراء.
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