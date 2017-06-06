الأقصر تشعل الأجواء على المسرح الروماني

علي راشد:





قدمت فرقة السباعية الإنشاد الديني مساء الاثنين فقرة فنية على المسرح الروماني بالمعز، فيما بدأت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرضا فنيا حول مصر القديمة بالزي الفرعوني، ثم عرض آخر بالزي الصعيدي ورقصة العصاية على أنغام الربابة والعود واغاني الفلكلور الصعيدي.