نجيب ساويرس: قرار قطع العلاقات مع قطر جاء متأخراً

أحمد الدسوقى:





أكد الملياردير نجيب ساويرس ،ان قرار قطع العلاقات من جانب مصر والسعودية والامارات والبحرين مع دولة قطر جاء متأخراً.





وكانت متحدثة باسم الملياردير المصري نجيب ساويرس قد قالت لرويترز يوم الاثنين إنه دعا رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر ووقف التعاملات التجارية معها.





وأشار"ساويرس" فى مداخلة تلفونية لبرنامج"ما وراء الحدث" مع الاعلامية لميس الحديدى، الى انه لا يوجد أى أعداء تجاه الشعب القطر.