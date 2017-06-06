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اقتصاد وأسواق
نجيب ساويرس: قرار قطع العلاقات مع قطر جاء متأخراً
الثلاثاء 06 يونيو 2017 12:39 ص
نجيب ساويرس 3333
أخر الأخبار
نجيب ساويرس 3333
أحمد الدسوقى:
أكد الملياردير نجيب ساويرس ،ان قرار قطع العلاقات من جانب مصر والسعودية والامارات والبحرين مع دولة قطر جاء متأخراً.
وكانت متحدثة باسم الملياردير المصري نجيب ساويرس قد قالت لرويترز يوم الاثنين إنه دعا رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر ووقف التعاملات التجارية معها.
وأشار"ساويرس" فى مداخلة تلفونية لبرنامج"ما وراء الحدث" مع الاعلامية لميس الحديدى، الى انه لا يوجد أى أعداء تجاه الشعب القطر.
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