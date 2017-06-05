المركزية للصيدلة تحرز 3 مستحضرات دوائية

الدواء

أحمد صبرى



خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، جميع مديريات الصحة بالمحافظات، لتحريز 3 مستحضرات دوائية وضبط ما يوجد بالسوق، بناءً على تعليمات إدارة التفتيش على مصانع الأدوية.



وطالبت الإدارة فى المنشور رقم 36لعام 2017 بتحريز مستحضر باراسيتامول من انتاج شركة سيد للصناعات الدوائية احدى شركات قطاع الأعمال وذلك لتشغلتين حيث أنه غير مطابق من حيث تحليل الخواص الطبيعية



كما طالبت المركزية للصيدلة فى منشورها رقم 37 بتحريز وضبط ما يوجد في السوق المحلية من العبوات المغشوشة من مستحضر الألبومين البشري لشركة باكستر تشغيلة رقم paa1q032-aa انتاج شهر 8 لعام 2015 وانتهاء عام 2018 ، بناء على طلب الشركة مالكة المستحضر والموزع لها فى مصر " مالتى فارما "، حيث صدر لهذه التشغيلة عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية كما أن جميع العبوات الأصلية من تلك التشغيلة قد تم استهلاكها بالكامل.



يشار إلى أن تلك التشغيلة تعتبر الثانية والتى تم التحذير من تداولها فى مصر بعد أن حذرت الوزارة من التشغيلة رقم vnaiq149 وهو مااادى الى حدوث مشاكل صحية والتسبب فى وفاة شخص.



وطالبت إدارة التفتيش على مصانع الأدوية فى المنشور رقم 38بضبط وتحريز " شوقار فول " من انتاج شركة كوباد للصناعات الدوائية تشغيلة رقم 16799 وذلك لعدم مطابقته للمواصفات الطبيعية.



وجاء فى خطاب الإدارة ضرورة تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود أحد مفتشي الصيدلة.