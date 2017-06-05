بعد مقاطعة عدة دول عربية لها.. هل ستتجه قطر إلى إيران؟

أمير قطر تميم

إيمان عوف



قالت دكتورة نهي بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن توافق عدة دول عربية على قطع علاقتها بقطر إنما يعود بصورة أساسية إلى حالة المجون التي تمارسها قطر تجاه دول الجوار، ومن أكثر الدول التي عانت من ذلك كانت مصر التي وجهت إليها قطر الاتهامات والإهانات المتواصلة عبر الأثير من خلال قنوات الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام القطرية، بالإضافة إلى إيواء جماعة الإخوان المسلمين والهاربين من تطبيق القانون والعدالة، وعدم اعتراف تميم بثورة 30 يونيو، ومحاولات تقليب الغرب المستمرة على مصر، بالإضافة إلى إهانة ملك السعودية والتعدي المستمر على باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي أصبح من الصعب الصمت عليه بأي صورة من الصور.



جاء ذكل تعليقا على قرار الخارجية المصرية بقطع العلاقات مع قطر، وذلك بسبب ممارساتها في دعم التنظيمات الارهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية- وفق بيان صدر عن الوزارة فجر اليوم.



وأشارت بكر إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ، باستثناء عمان ، اصبح لديها تخوفات واضحة من المد الشيعي الذي تجسده ايران وتدعمها قطر في ذلك، وهو الامر الذي كان لابد ان يكون هناك رد فعل واضح وصريح عليه من قبل تلك الدول. و لفتت بكر الى ان تاثيرات تلك المقاطعة ستكون اقتصادية وسياسية على قطر، لافته الى ان هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة في تلك الازمة التي تعانيها قطر اولها ان ترضخ قطر للوساطات وتتوقف عن حالة العداء غير المبررة لكل الدول العربية وعلى راسها مصر والسعودية. او ان يتم التخلص من تميم من خلال ثورة الشعب، او ان تسعى قطر الى اقامة تحالف ثنائي مع ايران، وهو السيناريو الذي يجسد خطرا على المنطقة العربية وينذر بالحرب المبكرة بين كافة الاطراف.



وتوقعت استاذ العلوم السياسية ان تسعي ايران الى انتهاز الفرصة وبذل كل الجهود من اجل تكوين تحالف مع قطر في اقرب وقت ممكن، الا ان الكرة الان في ملعب تميم واختياراته للمرحلة المقبلة ،هل ستكون بعودة العلاقات ام ستكون بالتحالف مع ايران والدخول في مسارات لا يرغبها احد.



من جانبه قال استاذ القانون الدولي سعيد اللاوندي، من الصعب ان نقول نتوقع شكل التحالفات في الفترة المقبلة، حيث انه من المتوقع ان تسعى كل دولة الى الحفاظ على مصالحها وتحقيق اهدافها. مشيرا الى ان كل الممارسات القطرية التي حدثت الفترة الماضية كانت خاطئة بدرجة كبيرة.



وأشار اللاوندي الى ان قطر لم تترك دولة عربية او خليجية الا وكانت لها ممارسات سيئة للغاية معها ، فمثلا شاركت مشاركة رمزية في التحالف الدولي ضد الحيثيين الا انها سرعان ما دعمتهم مثلما فعلت مع الاخوان المسلمين . ومدت المعارضة السورية بالسلاح واصبحت مرتع للقاعدة وداعش والاخوان المسلمين، ومن ثم فانه اصبح لا مكان لها وسط الدول العربية التي عانت وتعاني من ويلات تحالفاتها المشبوهة ، فقطر قد اتخذت من اراضيها ماوي لقيادات الجماعات الارهابية المتطرفة التي عاثت فسادا في الاراضي العربية , وفي مقدمة هؤلاء جماعة الاخوان الارهابية , وقيادتها الهاربين من احكام علي خلفية جرائمهم الارهابية بالاراضي المصرية , هذا فضلا عن ان النظام القطري الحاكم بقيادة تميم بن حمد ال ثان , جعل من الخزائن القطرية نبع لا يجف ولا ينضب مُسخر لضخ الاموال الداعمة للعمليات الارهابية في عـدد من دول المنطقة العربية , وفي مقدمتها مصر والسعودية وليبيا وسوريا واليمن , وهي التصرفات التي كرست لصدور هذا القرار العربي الموحد برفض الارهاب وبمقاطعة داعمية ومموليه.



وتوقع اللاوندي ان تلعب ايران بلاشك على تلك التناقضات وتستخدم قطر ضد المملكة العربية السعودية، لتحدث حالة من شق الصف في مجلس التعاون الخليجي.



وعن وجود ما يقرب من ربع مليون عامل مصر في قطر ومصيرهم، توقع اللاوندي الا يؤثر ذلك عليهم، خاصة وان قطر في حاجة ملحة للايدي العاملة المصرية الماهرة في كافة المجالات من مهندسيين واطباء وغيره، وان قطر لن تسعي الى مزيد من الخراب في العلاقات مع الدول العربية.



ومن جانبه قال محمود البدوي الخبير القانوني، انه حان الوقت لكي تعلن الامارة المارقة اما انصياعها لقرارات القمة العربية الاسلامية الاخيرة بالتوقف عن دعم الارهاب وايواء قياداته، واما القطيعة مع كافة الدول العربية الرافضة للارهاب والمحبة للسلام، وبخاصة بعد ان اصبح الارهاب ومخاطره كابوس مفزع يقض مضاجع كل الدول العربية وغيرها بكافة ارجاء العالم ، وبعد ان طالت ايادي الارهاب اللاثمة الدول الاوروبية مثل فرنسا وبلجيكا ومؤخرا بريطانيا وعاصمتها لندن التي صارت هدف سهل علي بوصلة جماعات الشر ومعتنقي الافكار التكفيرية الهدامة ، والتي يدعمها ويمولها النظام القطري الذي تخلي عن عروبته وانتمائه للمنطقة العربية، محاولا البحث عن زعامة هو يفتقر الي ادني متطلباتها السياسية والجغرافية والتاريخية.



وكانت الخارجية المصرية قد اعلنت اليوم عن قطع العلاقات مع قطر، وذلك بسبب ممارساتها في دعم التنظيمات الارهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية- وفق بيان صدر عن الوزارة فجر اليوم.