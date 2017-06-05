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سيــارات
48,2 % تراجعًا للسيارات المستوردة.. و43,1% للمحلية
الإثنين 05 يونيو 2017 10:38 م
بيكانتو433
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بيكانتو433
أحمد شوقي
أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تسجيل مبيعات السيارات المستوردة تراجعًا بنسبة 48,2% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري لتبلغ 17,2 ألف وحدة مقابل 33,2 ألف خلال نفس الفترة من 2016.
في المقابل انخفضت السيارات المجمعة محليًا بنسبة 43,1% إلى 18,9 ألف وحدة مقابل 33,2 ألف.
وتراجعت مبيعات سوق السيارات خلال شهر أبريل الماضي إلى 9,5 ألف وحدة مقابل 10,6 ألف في مارس السابق له، و6,5 ألف خلال فبراير و9,4 ألف في يناير.
ويوضح الرسم التالي تطور المبيعات الشهرية لسوق السيارات منذ يناير 2015 وحتى أبريل الماضي:
ويتضح من هذا الرسم أن سوق السيارات سجل أعلى مبيعات شهرية خلال مارس 2015 بواقع 25,5 ألف وحدة؛ فيما تعتبر مبيعات فبراير 2017 الأقل بواقع 6,5 الف وحدة. وبشكل عام تعتبر مبيعات 2015 الأفضل إذا ما قورنت بمبيعات 2016 و2017 فيما تعتبر مبيعات العام الجاري الأسوأ.
ويعود ذلك إلى جملة من العوامل أهمها: تقلبات أسعار الصرف وعدم قدرة الشركات على الاستيراد والارتفاع غير المسبوق في الأسعار مما ترتب عليه إحجام العملاء عن الشراء.
أسعار السيارات
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