سعر برميل النفط

خالد بدر الدين



هبطت أسعار عقود البترول بأكثر من 1.6% أثناء التعاملات، اليوم الإثنين، بسبب مخاوف من أن قطع السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ودول عربية أخرى العلاقات مع قطر قد يعرقل اتفاقا عالميا لخفض إنتاج النفط.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق تراجع بحوالى 1.64% لتنزل إلى 49.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي 1.66% لتنخفض إلى 46.86 دولار للبرميل.



ويرجع هبوط أسعار البترول اليوم إلى قطع السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها وروابطها الجوية والبحرية والبرية مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب، مما قد يؤثر على جهود أوبك الرامية لخفض الإنتاج لتعزيز الأسعار لأن التوترات بين الدول الأعضاء فى المنظمة سيطيح بهذه الجهود.