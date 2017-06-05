الأعمال الأكثر مشاهدة خلال 10 أيام من رمضان

ولاء البري



رصدت "المال" الفيديوهات الأعلي من حيث نسبة المشاهدات علي اليوتيوب، خلال الأسبوع الأول في رمضان:



يأتي مسلسل "كفر دلهاب"، المصنف كمسلسل دراما رعب، في الترتيب الأول لنسبة المشاهدة بين مسلسلات رمضان، فقد تخطت حلقته الأولي حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، ويظهر كاختيار أول في مؤشر البحث باليوتيوب عند كتابة كلمة "كفر"، ولم تكن حلقات المسلسل وحدها صاحبة الأعلي مشاهدة، ولكن هناك العديد من الفيديوهات مقتطفة من المسلسل، مثل: "حديث الجن مع يوسف الشريف باللغة التركية لأول مرة".



وأغلب المشاهد الذي يظهر فيها الجن الذي يسكن في جسد الممثلة سهر الصايغ، والتي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها قامت بدور الفتاة الملبوسة بامتياز، وتم مقارنتها بالفنانة حورية فرغلي باعتبارها أخر من جسد شخصية الفتاة الملبوسة بالجن في مسلسل ساحرة الجنوب.



تدور أحداث مسلسل كفر دلهاب في أحد العصور القديمة، في أحد الكفور التي تقع في قرية مسحورة، ويقوم سكانه بالسحر والأعمال.



بطولة: يوسف الشريف - سهر الصايغ – محمد رياض - روجينا - رامز أمير - هادى الجيار - رانيا الخطيب - رحاب عرفة - محمد أبو الوفا - صفاء الطوخى ، فكرة: يوسف الشريف - ﺗﺄﻟﻴﻒ:عمرو سمير عاطف - ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد نادر جلال، المنتج : ناصر مرسي.







علي قائمة المسلسلات الخفيفة مسلسل في "اللا لا لاند"، والذي تخطي حاجز مشاهدة الحلقة الأولي له 3,758,578 لاعتباره مسلسل كوميدي "لايت خفيف"، بعيداً عن أغلب قصص المسلسلات الدرامية المملوءة بالمشكلات والدراما كما علق متابعينه، ويحكي المسلسل قصة ركاب طائرة ذوي فوارق اجتماعية وتعليمية وميول مختلفة اضطرتهم الظروف للعيش سويًا ومحاولة التأقلم علي الحياة علي سطح جزيرة معزولة، بسبب سقوط الطائرة التي كانت تقلهم إلي اندونسيا وهو ما ينتج عنه خروج مواقف خفيفة الظل.





مسلسل في "ال لا لا لاند"، للنجمة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدي المرغني، شيماء سيف، هنا الزاهد، ألفت الإمام.



فكرة: هشام جمال، تأليف: مصطفى صقر - محمد عز الدين - مصطفى حلمي - كريم يوسف - إبراهيم خطاب، إخراج: أحمد الجندي ومن إنتاج: روزناما وسينرجي.





وحصل تتر المسلسل -غناء دنيا سمير غانم والمجموعة- على نسبة مشاهدة كبيرة، بالنسبة لتترات المسلسلات الرمضانية 1,500,609 views والذي تم عرضه بطريقة الاستعراض، كلمات: أمير طعيمه، ألحان: هشام جمال، توزيع: مادي، مونتاج التتر: شريف لطفي



يليه تتر مسلسل حلاوة الدنيا، للمطربة شيرين عبد الوهاب 630,640 views، كلمات أميرة طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز.



وحصلت أغنية الناس العزاز، من مسلسل "لأعلى سعر" لنوال الزغبي 1,212,914 views إلا أن هذه الأغنية تم عرضها علي اليوتيوب قبل بدأ سباق الموسم الرمضاني للمسلسلات بأسبوعين، كنوع من الترويج للمسلسل، الأغنية كلمات: مدحت العدل، ألحان: عمرو مصطفى، الموزّع الموسيقي: أحمد الموجي وأمين نبيل.







وفي المرحلة الثانية برنامج آخر للمقالب وهو هاني هز الجبل، وتتصدر حلقة سما المصري المركز الأول في نسبة المشاهدة، وخلال أسبوع واحد تخطت 8 مليون مشاهدة بسبب حالة الإغماء التي حدثت لها.









وتراجع برنامج الصدمة في عامه الثاني تراجعا شديدا في نسبة المشاهدة، وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي أن الإعداد هذا العام لم يكن موفقا في اختيار الموضوعات التي تم عرضها بالبرنامج، إلا أن هناك عدد أخر دافع عن البرنامج، رغم تصنيفه كبرنامج مقالب لكنه يحترم مشاهديه ويعرض مشاكل حقيقية بالمجتمع وصنفه البعض بالبرنامج الهادف.