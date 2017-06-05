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اقتصاد وأسواق
التصديري للأدوية : لن نتأثر بقطع العلاقات مع قطر
الإثنين 05 يونيو 2017 07:52 م
ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية 66
أخر الأخبار
ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية 66
أحمد صبرى
قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، إن صادرات مصر من الدواء والمسلتزمات ومستحضرات التجميل لن تتأثر بقرار قطع العلاقات مع قطر .
يأتي هذا بعد أن أعلنت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد جورج فى تصريحات خاصة لـ"المال" أن حجم الصادرات المصرية من الأدوية لقطر ضئيل جدا ولن يتسبب في أي أزمة لشركات الدواء المصرية، لافتا إلى أن هناك أسواق كثيرة تنشط بها صادرات الدواء المصرية مثل دول أفريقيا وآسيا .
يشار إلى أن العديد من الشركات المصرية مثل ايبكو وفاركو وجلوبال نابى وايفا فارما لديها صادرات من المضادات الحيوية لدول الخليج بما فيها قطر .
أسعار الأدوية
قطع العلاقات مع قطر
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