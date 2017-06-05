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اقتصاد وأسواق
إيران: بوسعنا تصدير الغذاء لقطر عبر البحر خلال ساعات
الإثنين 05 يونيو 2017 07:22 م
إيران قطر 99
أخر الأخبار
إيران قطر 99
مخاوف بين القطريين من أزمة نقص الغذاء .. وأرفف المتاجر خالية
خالد بدر الدين
قال رضا نورانى رئيس اتحاد مصدرى المنتجات الزراعية فى إيران، لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، إن حكومته يمكنها تصدير المواد الغذائية إلى قطر عن طريق البحر على أن تصل فى غضون 12 ساعة .
وذكرت وكالة بلومبرج إن تصريحات رضا نورانى تأتى بعد قطع السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع حكومة قطر وإغلاق الحدود البرية بين قطر والسعودية اعتبارا من اليوم مما يؤدى إلى عدم وصول الشاحنات المحملة بالغذاء من السعودية إلى قطر والتى تأتى عادة عبر هذه الحدود.
وتقف الآن طوابير طويلة لشاحنات محملة بالمواد الغذائية غير قادرة على دخول قطر بعد إغلاق السعودية حدودها معها مما جعل بعض المواطنين والمقيمين فى قطر يتدفقون على المتاجر والسوبر ماركتس لتخزين المنتجات الغذائية خوفا من تفاقم الأزمة السياسية وحدوث أزمة غذاء،لدرجة أن العديد من الأرفف باتت خالية الآن فى هذه المحلات .
إيران
قطع العلاقات مع قطر
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