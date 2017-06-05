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استثمار
الشرقاوي يعتمد موازنة الشركة القابضة للأدوية
الإثنين 05 يونيو 2017 06:50 م
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
أخر الأخبار
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
المال – خاص
اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، برئاسة أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستعرض محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة بشأن تقديرات بنود موازنة الشركة القابضة عن العام المالى 2017/2018، حيث تستهدف الشركة القابضة ـ بصورة مستقلة ـ تحقيق صافي ربح 145 مليون جنيه بنسبة زيادة 11.5% عن المتحقق العام المالى 2015/2016، وإجمالى إيرادات 260 مليون جنيه بنسبة زيادة 7.5% عن المتحقق في 2015/2016.
ووفقًا لبنود الموازنة التقديرية، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط عن العام المالى 2017/2018 حوالي 16 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.8% عن المتحقق في 2015/2016، وصافي ربح يبلغ 296 مليون جنيه بنسبة تحسن 77.2%.
تلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات. كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة على اعتماد التغييرات التى تمت فى مجلس إدارة الشركة خلال شهر مايو الماضي.
وتوجه الوزير بالشكر للدكتور عادل عبد الحليم الرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة فى ظل التحديات التى تواجهها الشركة القابضة.
وفى ضوء التوجيهات السابقة للوزير خلال اجتماعه برئيس الشركة القابضة للأدوية ورؤساء الشركات التابعة فى شهر فبراير الماضى، فقد أوصت الجمعية العامة بضرورة إنشاء إدارة بالشركة القابضة لمتابعة تسجيل المستحضرات، وإعداد نظم تكاليف توفر البيانات التى تساعد على اتخاذ القرار، وإعداد دليل موحد لأعمال الشراء بما يساهم فى الحصول على مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق وزيادة الصادارت للأسواق الخارجية، وتنويع الخبرات وضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات التابعة.
وقد أكد الوزير على تحمل شركات الأدوية التابعة للوزارة أعباء كبيرة خاصة مع انخفاض أسعار منتجاتها مقارنة بباقي الشركات فى إطار المسؤولية الاجتماعية، موجهًا بضرورة استغلال أصول الشركات غير المستغلة لتعظيم العائد منها.
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