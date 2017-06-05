EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
شركات المحمول تناقش إعادة توزيع ترددات 3G غير المستغلة
الإثنين 05 يونيو 2017 06:16 م
شركات المحمول الثلاث
أخر الأخبار
شركات المحمول الثلاث
محمود جمال
علمت "المال" أن جهاز تنظيم الاتصالات، عقد اجتماعاً -أمس الإثنين- مع ممثلى شركات المحمول الثلاث، لمناقشة سيناريوهات إعادة توزيع ترددات الجيل الثالث غير المستغلة "3G" كشرط للحصول على ترددات تشغيل خدمات الجيل الرابع للاتصالات بالسوق المحلية.
وقالت مصادر مسئولة بشركات المحمول، إن الاجتماع تطرق إلى أكثر من أسلوب فنى لتنفيذ هذه العملية فى أسرع وقت ولكنه انتهى دون اتفاق نهائى، ومن المقرر تنظيم اجتماع أخر قبل نهاية الأسبوع الحالى.
وسددت شركات الاتصالات الأربع: «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات»، سددت كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع نهاية العام الماضى، والبالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات، ومازالت تنتظر استلام الترددات.
وبلغت إجمالى ترددات 4G حصلت عليها شركات الاتصالات الأربع 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 ميجاهرتز لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 ميجات لفودافون.
يذكر أن "المال" انفردت اليوم الإثنين بنشر خبر عن مطالبة جهاز تنظيم الاتصالات من شركات الاتصالات الأربعة "المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، و"اتصالات" باختبار ترددات الجيل الرابع للاتصالات 4G، التى تم اخلائها من الجهات السيادية الشاغله لها، وذلك للتأكد من عدم وجود تداخلات مع أحيزة ترددية أخرى.
فودافون
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا