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سيـــاســة
برلماني يطالب بتجميد عضوية قطر من الجامعة العربية
الإثنين 05 يونيو 2017 06:05 م
مجلس البرلمان 2017 2
أخر الأخبار
مجلس البرلمان 2017 2
ياسمين فواز
قال جمال عباس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة أسيوط، لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية لكل من السعودية والبحرين والإمارات واليمن ومصر مع قطر جاء لدعمها للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.
وأضاف عباس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن قرار قطع العلاقات مع الدوحة له تبعيات إستراتيجية بداية من إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك منع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، تأكيدًا على مبدأ الحفاظ على أمن واستقرار تلك الدول من المخاطر الإرهابية المُحتملة، مؤكدًا أن قطر الآن أصبحت في عزلة تامة عن الدول العربية.
وأكد النائب البرلماني، أنه قد حان الوقت لتجميد عضوية قطر في جامعة الدولة العربية.
قطع العلاقات مع قطر
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