مصر الجديدة للاسكان تخطر البورصة بتأسيس شركة

مصر الجديدة

رجب عزالدين



أخطرت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، البورصة، بتأسيس شركة مساهمة مصرية للعمل مع ثلاث شركات أخرى فى مجال الانشاءات والتعمير.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: " وافق مجلس الادارة بجلسته المنعقدة أمس الأحد على تأسيس شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 بالمشاركة مع شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام وشركة النصر للاسكان والتعمير وشركة المعادى للتنمية والتعمير".



وتابع البيان: " سيتم استثمار قطعة أرض مسطحها 14500 متر مربع ملك شركة حسن علام بناحية محرم بك بالاسكندرية على أن تكون حصة شركتنا فيها 20% من رأس المال المصدر والبالغ 240 مليون جنيه ويكون رأس المال المدفوع 10% من رأس المال المصدر".



وأضافت :"من المقرر أداء نسبة 10%من حصتنا فى رأس المال فورا لانهاء عملية التأسيس ويسدد باقى حصتنا فى رأس المال تباعا حسب قرارات الجمعية العامة للشركة الجديدة باستدعاء رأس المال من الشركاء المؤسسين والمكتتبيين".

