بدء تلقى تظلمات المستبعدين من انتخابات البورصة

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



فتحت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، باب تلقي أوراق تظلمات المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة، لمدة 5 أيام مقبلة، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 19 يونيه الجاري.



وكشفت إدارة البورصة، عن أسماء المقبولين للترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة، في دورته الجديدة، حيث بلغ عددهم 10 مرشحين، في حين تم إستبعاد 9 أخرين، بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة للانتخابات.



يشار إلى أنه تم غلق باب التقدم للانتخابات، الخميس الماضي، وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 22 يونيو الحالي، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.