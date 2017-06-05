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بنـــوك
عمومية بنك الاستثمار العربي تعتمد القوائم المالية
الإثنين 05 يونيو 2017 05:34 م
بنك الاستثمار العربي 66
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بنك الاستثمار العربي 66
اعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك الاستثمار العربى برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ،مفوضا من شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار رقم 1146 لسنة 2017، القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2016/12/31 .
وقد قام محمد هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة البنك، باستعراض الأرقام المحققة على مدار 5 سنوات، لافتا إلى أن هذه التوجهات الاستراتيجية التى ينتهجها البنك أدت رغم تكبده مصاريف وإهلاكات الفروع الجديدة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية إلى نتائج إيجابية واضحة ومؤشرات أظهرت نموا ملحوظاً حيث تحقق معدلات نمو تجاوزت الضعف على مستوى محفظة القروض والودائع وأرباح البنك.
وبحسب بيان من البنك، يقوم البنك حالياً بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكافة العملاء فى أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافى للبنك محلياً فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرع ليصل إلى 38 فرعاً بنهاية عام 2017 إضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم على تصميم نمطى لكافة فروع البن
التخطيط
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