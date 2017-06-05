مصر للطيران: تعليق الرحلات إلى الدوحة بداية من الغد

الطائرة

دعاء محمود



قررت شركة مصر للطيران، تعليق رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى الدوحة والعكس، اعتبارًا من غد الثلاثاء لحين إشعار أخر، وذلك على خلفية قرار الخارجية المصرية بقطع العلاقات مع قطر.



وقال مصدر بشركة مصر للطيران، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم إقلاع رحلة للشركة رقم ms935 من طراز الإيرباص 321/200، من القاهرة إلى الدوحة، ومن المقرر عودتها مساء اليوم، مضيفاً أنه من المقرر إقلاع رحلة ثانية في تمام الساعة السادسة مساء رقم ms1937 من طراز الإيرباص 330/200 لتعود إلى القاهرة الساعة الواحدة فجرًا.



ونوه المصدر إلى أنه عند عودة تشغيل الخط سيتم قبول تذاكر السفر بدون أي رسوم، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.