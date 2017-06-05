الأعصر: استثمارات العرب بالبوصة لن تتأثر بالعلاقات مع قطر

البورصات العربية 55

منى عبد الباري



استبعد محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأثر استثمارات العرب في البورصة المصرية بقرار مصر قطع علاقتها مع قطر، كما رجح مواصلة السوق صعودها غدا بدعم من الأداء الإيجابي المتوقع للأسهم القيادية.



وكانت مصر أعلنت صباح اليوم قطع علاقاتها مع قطر وإغلاق المجالين الجوي والبري، بسبب ممارسات الدوحة في دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، بحسب بيان صدر عن الخارجية المصرية.



ولم يؤثر القرار على استثمارات العرب بالسوق اليوم والتي سجلت بنهاية التداولات صافي شراء 35.7 مليون جنيه، كما سجلت مشتريات الأجانب 189.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 225.6 مليون جنيه.



وقال الأعصر إن المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 سيتجه صوب مستوى 13600 نقطة بجلسة غدا الثلاثاء، بدعم من الإداء الإيجابي للأسهم القيادية.



وأغلق المؤشر جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع 0.18% عند مستوى 13520 نقطة.



ويستهدف سهم البنك التجاري الدولي غدا مستويات 84.25 جنيه، مقارنة بإغلاق 83.75 اليوم الاثنين، بينما يستهدف سهم المجموعة المالية هيرميس 26.5 جنيه، مقارنة بإغلاق 25.9 اليوم الاثنين، كما يستهدف سهم جلوبال تيليكوم 6.75 جنيه، مقارنة بإغلاق 6.6 جنيه، بحسب الأعصر.



كما رجح أن يتجه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو مستوى 593 نقطة بدعم من نشاط أداء الأفراد بالسوق.



وأغلق المؤشر السبعيني جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع 0.01% عند مستوى 590 نقطة، وكان من بين الأسهم الأعلى ارتفاعا المدرجة على المؤشر السبعيني بنك التعمير والإسكان بصعود 3.3%، ليغلق عند مستوى 48 جنيه، وبلتون المالية القابضة بصعود 7% مغلقة عند مستوى 10.55 جنيه.



وفي المقابل ألقى القرار بتداعياته على أداء البورصة القطرية بقوة لتغلق تعاملاتها على تراجع نحو 7.27% عند مستوى 9202 نقطة إثر القرار ، فيما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يؤدي قطع العلاقات مع قطر إلى التأثير سلبا على تصنيفها الائتماني .

