مبيعات الأتوبيسات

أحمد عوض



أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع مبيعات الأتوبيسات بنسبة 52.4% لتصل إلى 4014 وحدة، خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 8449 وحدة.



وبحسب التقرير، هوت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 48.3% لتصل إلى 1940 وحدة مقابل 3752، وتراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 48.3% بواقع 2074 وحدة مقارنة بـ 4697.



ويعود تراجع مبيعات الأتوبيسات إلى هبوط مبيعات الميكروباصات الصغيرة Micro Micro، بنسبة 57.7% مسجله بيع 1777 وحدة مقابل 4210 أتوبيسات، كما هوت مبيعات فئة الميكروباص النقل Transport Micro، بنسبة 59% لتسجل بيع 1248 ميكروباص مقابل 3057.



في المقابل، صعدت مبيعات فئة ميكروبصات السياحي، لتصل إلى 586 وحدة مقابل 197، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما هبطت مبيعات الميني باص النقل "Transport Mini" بنسبة 60.9% مسجله بيع 153 أتوبيسًا مقابل 392، كما هبطت مبيعات الميني باص السياحي Tourism Mini بنسبة 71% بواقع 52 وحدة فقط مقابل 181.



وهوت مبيعات أتوبيسات النقل المتوسطة "Transport Midi"، لتصل إلى 51 وحدة مقابل 302 ميكروباص.



وتراجعت مبيعات فئة "Tourism Maxi" لتصل إلى 34 وحدة مقابل 56 أتوبيسًا، بينما صعدت مبيعات "Transport Maxi" لتبلغ 92 أتوبيسًا مقارنة بـ 53 وحدة، وسجلت مبيعات "Transport Maxi-City" نحو 21 مقابل أتوبيسًا واحدًا فقط.



وبحسب "أميك"، جاءت العلامة سوزوكي في المرتبة الأول بقائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعًا -خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضي- بواقع 1160 وحدة بحصة سوقية بلغت 28.9%، تبعتها تويوتا بواقع 837 وحدة بحصة سوقية بلغت 20.9%.



واحتلت شيفروليه المرتبة الثالثة بقائمة المبيعات، لتصل إلى 522 وحدة، تليها كينج لونج بواقع 503 أتوبيسات، وسجلت مبيعات مرسيدس من الأتوبيسات نحو 489 وحدة.



وجاءت العلامة التجارية "بايك" في المرتبة السادسة بواقع 170 وحدة، تليها "كاري" بـ 113 أتوبيسًا، تبعتها "ميتسوبيشي" بنحو 88 وحدة، بريليانس 75.



واحتلت "فولفو" المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات الأتوبيسات، بواقع 28 أتوبيسًا، تبعتها هيونداي بـ 27 وحدة، فيما تمكنت "ايفكو" من بيع وحدتين فقط.



واستحوذت سوزوكي «SUZUKI/Microbus» النسبة الأكبر من مبيعات ميكروباصات النقل الصغيرة "Transport Micro Micro"، بنسبة 65% لتسجل 1160 وحدة من إجمالي المبيعات التي بلغت 1777، خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضي.



وجاءت شيفروليه في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 18% لتبلغ 317 وحدة من طراز «Chevrolet - N300»، تبعتها بايك من طراز" BAIC - MZ40" بنسبة 10% مسجلة بيع 170 وحدة.



وجاءت "كاري" من طراز «Karry - Q22» في المرتبة الرابعة بنسبة 6% بواقع 113 وحدة، تبعتها بريليانس من طراز "Brilliance - X30" بحصة سوقية مسجلة 1% بنحو 17 وحدة فقط ، فيما لم تتكمن العلامات التجارية الأخري من بيع أي أتوبيسًا خلال تلك الفترة.



أداء مبيعات أتوبيسات "Transport Micro"



جاءت العلامة اليابانية "تويوتا" علي المرتبة الأولي قائمة مبيعات أتوبيسات "Transport Micro"، بنسبة 46% من طرازها "Toyota Hiace" بواقع 579 وحدة، تبعتها العلامة الصينية "كينج لونج" من طرازها "King Long -SXQ6500"، بحصة سوقية بلغت 40% مسجلة بيع نحو 503 وحدة.



وجاءت شيفرولية "Chevrolet - GM- QKR Bus" في المرتبة الثالثة، بنسبة 9% بواقع 108 أتوبيسات، بينما جاءت "بريليانس" في المركز الأخير بحصة سوقية 5% مسجلة بيع 58 وحدة.



أداء مبيعات الميني باص النقل "Transport Micro"



أحتلت شيفرولية "GM- NPR66L"، المرتبة الأولي من إجمالي مبيعات الميني باص النقل Transport Mini، بحصة سوقية 47% مسجلة بيع 72 وحدة من إجمالي 153 ميكروباص.



وجاءت ميتسوبيشي من طراز "Mitsubishi - GB CRUISER GLS" في المرتبة الثانية بحصة سوقية 34% بواقع 52 وحدة، تبعتها "مرسيدس" من طراز "MCV 240" بنسبة 14% بإجمالي بيع 21 وحدة.



وجاء طراز ميتسوبيشي Mitsubishi - GB CRUISER GLS، بحصة سوقية 3% بواقع 5 أتوبيسات، تبعها طراز مرسيدس MCV 260R بنحو 3 وحدات.



أداء مبيعات أتوبيسات "Transport Midi"



تصدرت شيفرولية قائمة مبيعات أتوبيسات Transport Midi، من طراز"hevrolet - GM-NQR 71R" بحصة سوقية بلغت 49% لتسجل بيع 25 وحدة من إجمالي المبيعات التي بلغت 51 أتوبيسًا.



فيما جاءت طراز ميتسوبيشي "Mitsubishi - GB MIDI-BUS"، بحصة سوقية 29% بواقع 15 وحدة، ونحو 11 أتوبيسات من طرازها "Mitsubishi - GB MIDI-BUS GLS".



قائمة اﻷتوبيسات اﻷعلي مبيعًا



أما عن أعلي قائمة أعلي الأتوبيسات مبيعات خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، فجاءت سوزوكي SUZUKI/Microbus في المرتبة الأولي بنحو 1160 وحدة، تبعتها تويوتا TOYOTA/HIACE بـ 810 أتوبيسًا.



وجاءت مبيعات كينج لونج من طراز King Long XMQ6500E، في المرتبة الثالثة بواقع 503 وحدة، فيما بلغت مبيعات شيفروليه Chevrolet - GM- QKR Bus نحو 317 أتوبيسًا.



وجاءت بايك في المرتبة الخامسة من طراز BAIC - MZ40، بواقع 170 وحدة، تبعتها كاري Karry - Q22 بـ 113 أتوبيسًا، وسجل طراز شيفروليه Chevrolet - GM- QKR Bus نحو 108.



وجاء طراز مرسيدس Mercedes - MCV 400 في المركز الثامن، بواقع 87 أتوبيسًا، تليها شفروليه Chevrolet - GM-NPR66L بـ 72 وحدة، تبعتها بريليانس Brilliance - JINBEI HAISE بنحو 58 وحدة.



وسجلت ميتسوبيشي Mitsubishi - GB CRUISER GLS، 52 وحدة، تبعتها تويوتا Toyota Coaster بـ 27 أتوبيسًا، وجاء في المركز الأخير طراز شفروليه Chevrolet - GM-NQR 71R بواقع 25.