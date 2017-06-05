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سيـــاســة
شرطة لندن: الهجمات الإرهابية مخططات داخلية
الإثنين 05 يونيو 2017 04:56 م
حادث دهس بلندن
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حادث دهس بلندن
خالد بدر الدين
قالت كريسيدا ديك، قائدة شرطة لندن، إن الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون في بريطانيا، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، من المرجح أنها مخططات داخلية وإن غالبية التهديدات التي تتعرض لها البلاد ليست من الخارج.
وتابعت كريسيدا، في تصريح لها لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، اليوم الإثنين: "هناك بعض الأبعاد الدولية دون شك في الهجمات الثلاثة الأخيرة وسنظل نبحث عما إذا كان هناك أي توجيه من الخارج، لكنني أرى أن غالبية التهديدات التي نواجهها في الوقت الحالي لا تبدو موجهة من الخارج".
وذكرت وكالة "رويترز"، أن مهاجمين يشتبه بأنهم متشددون قادوا شاحنة صغيرة بسرعة كبيرة ودهسوا المارة على جسر لندن ليل السبت، قبل أن يطعنوا آخرين في شوارع قريبة مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة أكثر من 50 آخرين، وأسرعت الشرطة المسلحة إلى الموقع وقتلت المهاجمين الثلاثة بالرصاص في منطقة بورو ماركت قرب الجسر، ودعت السلطات سكان لندن على تويتر إلى "الجري والاختباء والإبلاغ" إذا تعرضوا لأي هجوم.
واعتقلت الشرطة البريطانية عددا من الأشخاص -في ثالث هجوم كبير للمتشددين في بريطانيا في أقل من ثلاثة أشهر- خلال مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم في شرق العاصمة لندن، في إطار التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 50 ليل السبت.
كانت الشرطة اعتقلت 12 شخصاً في منطقة باركنج في شرق لندن، خلال عطلة الأسبوع، وقالوا: "إنها اقتحمت موقعين في نيوهام وباركنج في الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، واعتقلت عددا من الأشخاص وأن عمليات التفتيش مستمرة في المكانين".
وترأس رئيسة الوزراء تيريزا ماي اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية، اليوم الإثنين، لمناقشة الرد على الهجوم الذي وقع قبيل الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس من هذا الأسبوع.
بريطانيا
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