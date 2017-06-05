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بنـــوك
استقرارالريال القطري لدى المركزي عند 4.98 جنيه
الإثنين 05 يونيو 2017 04:55 م
الريال القطري 99
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الريال القطري 99
هبة محمد
كشف الموقع الالكتروني للبنك المركزي عن استقرار سعر الريال القطري لديه عند 4.9840 جنيه للبيع و4.9485 جنيه للشراء، مقابل 4.9812 جنيه و4.9458 جنيه على الترتيب خلال تعملات أمس.
كانت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قد قطعت العلاقات مع قطر واتهمت تلك الدول الدوحة بدعم "الإرهاب" وزعزعة استقرار المنطقة.
ونفى طارق عامر محافظ البنك المركزى ، وقف تداول العملة القطرية بالبنوك المصرية عقب إعلان مصر يوم الاثنين قطع العلاقات مع قطر، مشيراً إلى أن البنك المركزى لم يصدر أية قرارات بشأن وقف التعامل على الريال القطرى داخل البنوك المصرية "وأي كلام فى هذا الإطار غير صحيح".
وكانت مواقع إخبارية مصرية قد أشارت، اليوم الاثنين، إلى صدور تعليمات من المركزى وقيام البنوك المصرية بوقف التعامل على الريال القطري.
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