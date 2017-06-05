اتحاد المصريين بقطر: سنلجأ للترانزيت بعد قطع الطيران المباشر

مصر للطيران

هاجر عمران



قال محمد العراقى رئيس رابطة اتحاد المصريين بقطر، إن الجالية ستلجأ إلى الطيران الترانزيت فى الكويت وعمان كبديل عن قطع الطيران المباشر بين البلدين.



وأضاف العراقى لـ"المال" أن شهر رمضان وموسم العيد يشهدان بشكل تلقائى تدفق ما يزيد على 50% من المصريين فى قطر البالغ عددهم 300 ألف بسبب تفضيل قضاء هذه الفترة فى الوطن.



ومنذ قليل قررت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى الدوحة والعكس، اعتبارا من غد الثلاثاء ولحين إشعار آخر، بعد أن أقلعت آخر رحلة مصرللطيران رقم ms935 من طراز الإيرباص 321/200 من القاهرة للدوحة ومن المقرر عودتها مساء اليوم.



وأشار إلى أن حالة من الطمأنينة سادت بين المصريين فى قطر بعد قرار مجلس الوزراء اليوم بأنه لا مساس بالمقيمين فى قطر بعد التوترات الأخيرة.



وقال العراقى إن مجلس الوزراء القطرى إن حكومة دولة قطر قامت ومنذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية سواء للمقيمين أو المواطنين، وعدم التأثر بأى تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول مؤخرا.



وأضاف أن المجلس أكد المجال البحرى مفتوح للاستيراد كما سيظل الجو مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران باستثناء الدول التى أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوى.



ولفت إلى أن المصريين يمتهنون كل المهن فى قطر من العمالة إلى المهن العليا.



وصباح اليوم قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا والمالديف، علاقاتها مع قطر، بسبب رعايتها لجماعات إرهابية، ودعمها لمخططات إيران فى المنطقة، مما يعزلها عن طريق غلق الطرق البرية والبحرية والجوية بينها والعالم الخارجى.