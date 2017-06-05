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اقتصاد وأسواق
مصدر : التجارة مع قطر لا تتخطي 0.4% من تعاملاتنا الخارجية
الإثنين 05 يونيو 2017 04:52 م
مصر قطر 99
أخر الأخبار
مصر قطر 99
325 مليون دولار اجمالي التبادل بنهاية 2016 ..منها 282 مليون صادرات
الميزان التجاري بين البلدين يميل بقوة ناحية مصر
محمد ريحان
بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر نحو 325 مليون دولار بنهاية عام 2016، بينها 282 مليون صادرات مصرية، فيما بلغت واردات قطر إلى السوق المصرية نحو 43 مليون دولار.
وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة لـ" المال" إن حجم المعاملات التجارية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ( يناير – ابريل 2017 ) بلغ 118 مليون دولار، منها 108 ملايين صادرات مصرية الي قطر ، و10 ملايين واردات.
وتعنب هذه الأرقام أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بقوة ناحية مصر.
وأضاف أن متوسط اجمالي التبادل التجاري علي مدار السنوات الخمس الماضية بلغ 318 مليون دولار سنويا ، وهي لا تمثل أكثر من 0.4 % من اجمالي متوسط تجارة مصر الخارجية خلال نفس الفترة، والذي يقدر بنحو 88 مليار دولار.
يُشار إلى أن كل من مصر والسعودية والامارات والبحرين قرروا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع مصر صباح اليوم فى اجراء مفاجئ ، تبعه عده قرارات جزئية شملت امهال السفراء القطريين فى الدول الأربع 48 ساعة للرحيل، كما قررت السعودية امهال الرعايا القطريين 14 يوما للرحيل ايضا .
وأوضح المصدر أن أهم الصادرات المصرية الي قطر تتمثل في الصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية والغذائية ومواد البناء والمنتجات الكيماوية والاسمدة وصناعة الاثاث والملابس الجاهوزة والمفروشات والغزل والنسيج والصناعات اليدوية والجلود ،بينما تنحصر الواردات منها ، في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والاثاث والصناعات الهندسية.
قطر
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
قطع العلاقات مع قطر
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