مرصد الكهرباء

المال - خاص



أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، عن ارتفاع كمية الإنبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتصل إلى 206.2 مليون طن عام 2015/ 2016، مقابل 201.3 مليون طن عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 2.4 ٪.



وأشار الجهاز، في بيان صادر عنه، اليوم، بمناسبة اليوم العالمى للبيئة والذى يوافق 5 يونيو من كل عام، ويأتى الاحتفال هذا العام تحت شعار "أنا مع الطبيعة"، إلى أن قطاع الكهرباء يمثل المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، الناتج عن استهلاك المنتجات البترولية وبلغت نسبته 44.4% من إجمالى الانبعاثات، يليه قطاع النقل بنسبة 18%، ثم قطـاع الصناعة بنسبة 15.4%، بينما ساهم القطاع المنزلى والتجارى بنسبة8.1٪ من إجمالي الانبعاثات عام 2015/2016.



ولفت إلى ارتفاع إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة مائى – شمسى_ رياح الزعفران، حيث سجلت 15266 جيجا وات/ساعة مقابل 14798 جيجاوات/ساعة خلال نفس الفترة بنسبة زيادة قدرها 3.2 ٪.



وارتفعت كمية إنتاج محطات المياه النقية المنتجة وبلغت 8.9 مليار متـر مكعـب، مقابل 8.8 مليار متر مكعب بنسبة زيادة قدرها 2.3٪، وانخفضت كمية المياه النقية المستهلكة وبلغت 6.1 مليار متر مكعب، مقابل 6.6 مليار متر مكعب بنسبة انخفاض قدرها 7.6٪ خلال الفترة.



وأكد التقرير أن مصر نجحت فى تنفيذ استراتيجية التخلص من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون طبقاً لبروتوكول مونتريال، حيث بلغت الكمية المستهلكة من غاز بروميد الميثيل صفر طن عام 2015، مقابل 10 أطنان عام 2014 بنسبة انخفاض 100 %، بينما تم التوقف عن استخدام غاز الهالون منذ عام 2007 ومركبات الكلوروفلوروكربون منذ عام 2011.