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نقل وملاحة
الطيران : غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية
الإثنين 05 يونيو 2017 04:04 م
وزارة الطيران
أخر الأخبار
وزارة الطيران
وقف الرحلات الجوية إلى الدوحة
دعاء محمود
قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، إن الوزارة أصدرت قرارا بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر و قطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري، سواء بالعبور أو الهبوط، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2017 في الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت العالمي والساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وإلى أجل غير مسمى .
ويأتي القرار في أعقاب إعلان الحكومة المصرية صباح اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر و قطر.
قطر
وزارة الطيران المدني
قطع العلاقات مع قطر
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