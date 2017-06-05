الطيران : غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية

وزارة الطيران

وقف الرحلات الجوية إلى الدوحة



دعاء محمود



قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، إن الوزارة أصدرت قرارا بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر و قطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري، سواء بالعبور أو الهبوط، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2017 في الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت العالمي والساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وإلى أجل غير مسمى .



ويأتي القرار في أعقاب إعلان الحكومة المصرية صباح اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر و قطر.

