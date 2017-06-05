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سيـــاســة
العيش والحرية يبدى قلقه لمحاكمة عضوين بقانون الإرهاب
الإثنين 05 يونيو 2017 04:00 م
حزب العيش والحرية
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حزب العيش والحرية
الحزب: مناضلون دیمقراطیون یحاكمون بمقتضى قانون الإرهاب وإرهابیون طلقاء
إيمان عوف
أعرب حزب العیش والحریة (تحت التأسیس) عن قلقه البالغ بشأن إحالة اثنين من أعضائه، وغیرهما من الشباب الديمقراطي، إلى المحاكمة العاجلة بمقتضى بعض أحكام قانون الإرهاب الصادر فى أغسطس ٢٠١٥.
ودعا الحزب كل المناضلین الدیمقراطیین إلى التضامن العاجل ضد هذه القرارات وإلى إسقاط هذا القانون الجائر الذى رفضه الحزب حین صدوره، بل رفضته كل المؤسسات الجادة فى موقفها الصارم من الموجة الإرهابیة العاتیة التى تضرب الوطن والمخلصة فى دعوتها لمواجهتها بمزید من الشفافیة والمشاركة الشعبیة.
وشملت موجة الرفض نقابة الصحفیین، بل اعترض على بعض مواد القانون فى حینه مجلس الدولة المصري، وكالعادة ضرب البرلمان بتلك الاعتراضات عرض الحائط.
كانت نیابة جنوب الزقازیق الكلیة قد أصدرت قرارها یوم ٢٤ مایو الماضى بإحالة كل من جمال عبد الحكیم (العضو المؤسس للحزب) وأندرو ناصف، الناشط الدیمقراطي، إلى المحاكمة العاجلة بمقتضى المادة ٢٩ من قانون الإرهاب المذكور بدعوى حیازة محررات تحض على العنف والإرهاب دون تسمیة تلك المحررات سوى مقالات وكتب علنية متداولة وجودها فى منزل أحدهما.
واعتبر الحزب ان تلك الإحالات تشكل تطوًرا نوعًیا فى محاولات قمع الحراك المدنى السلمى الدیمقراطى المتصاعد فى مصر فى الآونة الأخیرة ردا على سیاسات الإفقار والاستبداد والقمع التى تنتهجها النخبة الحاكمة؛ وهى الموجة القمعیة التى انتهت حتى الآن إلى اعتقال العشرات من مناضلى القوى الدیمقراطیة منهم سبعة أعضاد فى الحزب وكذلك إحالة خالد علي، وكیل مؤسسیه، إلى المحاكمة باتهامات هزلیة ملفقة.
فبینما كانت الأغلبیة العظمى من القضایا التى یحاكم بمقتضاها الآلاف من نشطاء القوى الدیمقراطیة، وغیرهم من المواطنین، تجرى على خلفیة اتهامهم بالتظاهر أو قطع الطرقات أو ترهیب المواطنین (وهى اتهامات ملفقة فى الغالبیة العظمى من الحالات)، ننتقل الآن لمستوى قمعى جدید یعتقل فیه النشطاء من منازلهم وتستند التحقیقات لمواد منشورة على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة إلیهم وتجرى الإحالة بمقتضى أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
واوضح العيش والحرية ان ذلك يعزز من المخاوف التى طرحها وغیره من القوى الدیمقراطیة بشأن القانون المذكور من أنه لم یمرر إلا لإحكام الحصار على المجال العام وتثبیت دعائم الحكم السلطوى الجدید فالمادة ٢٩ المذكورة تجرم أمو ًرا غریبة وغیر محددة بدقة ولا یجوز أن ترد فى تشریع جنائى مثل "الترویج" لجریمة إرهابیة. وبینما من المفهوم أن یجرم القانون "التحریض" ضد المواطنین – ولیس أصحاب الأفكار المخالفة - وهى ممارسة معروفة الأركان، فالترویج المذكور لا یعدو أن یكون رخصة لتعقب كل من یناقش مدى نجاح وتوفیق السیاسات الرسمیة فى مواجهة الجریمة الإرهابیة أو یساءل كفاءة الأجهزة الأمنیة وقدرتها على أداء دورها.
وتأتى المادة ٣٥ من القانون المذكور لتضیف مزیًدا من الترهیب عبر تجریمها لنشر بیانات مخالفة لبیانات المتحدث العسكرى عن عملیات مكافحة الإرهاب ومعاقبتها لهذا الفعل بغرامة خیالیة مقدارها ٢٠٠ ألف حنیه وتوسیعها لدائرة المسئولیة الجنائیة لتشمل رؤساء تحریر الصحف. فبینما من المفهوم تجریم نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة إلا أن تجریم مجرد مخالفة بیانات المتحدث العسكرى أًیا كانت مصداقیة المصادر، یعد تجاوزا غیر مسبوق فى تاریخ التشریع المصرى وسیفا مسلطا على حریة التعبیر.
وتكتمل المهزلة أن استخدام هذا القانون فى الوقت الحالى یحدث بینما الإرهابیین الحقیقیین طلقاء یتحركوا بحریة نسبیة فى استهداف أرواح المواطنین المصریین كما رأینا فى مذبحة المنیا الأخیرة وتستمر الأجهزة الأمنیة فى اتباع نفس السیاسات فى مواجهة هذا الخطر دون مساءلة أو حساب أو حتى نقاش عام یبتغى الفهم.
حادث المنيا الإرهابي
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