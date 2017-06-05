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رياضة
منتخب المحليين يواجه ليبيا وديًا.. اليوم
الإثنين 05 يونيو 2017 03:40 م
منتخب المحليين
أخر الأخبار
منتخب المحليين
علي المصري
يخوض منتخب مصر للمحليين، بقيادة هانى رمزى، مباراة ودية في العاشرة من مساء اليوم، الإثنين، عندما يستضيف منتخب ليبيا، على ستاد بتروسبورت، في إطار الاستعداد لمباراتي المغرب فى أغسطس المقبل، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2018 بكينيا.
وأسندت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة اللقاء للحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه تحسين أبوالسادات مساعد حكم أول، وسمير جمال مساعد حكم ثان، وأمين عمر حكمًا رابعًا.
وتسود حالة من الغضب داخل الجهاز الفني، بعدما رفض الأهلي والزمالك، إرسال اللاعبين لمنتخب المحليين، ولا يوجد اهتمام من الجهازين الفنيين للقطبين، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، وحسام البدري نظيره في الأهلي.
واختار الجهاز الفنى للمنتخب 23 لاعباً هم: "إبراهيم حسن، ومحمد عواد، ومحمود متولي، ومحمد أبو المجد، ووجيه عبد الحكيم، "الإسماعيلي"، وعماد السيد "طلائع الجيش"، ونور السيد "الاتحاد السكندري"، وأحمد سامي، وهشام محمد، وأحمد داوودا، وحسين الشحات "مصر للمقاصة"، ومحمد هلال، وعرفة السيد، والسيد سالم، ومحمود علاء "وادي دجلة"، ومحمد عنتر "الأسيوطي"، ومحمد فاروق، ومحمد أبو السعود "المقاولون العرب"، ومحمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، ومحمد الشامي، وأحمد جمعة "المصري"، ومحمد حمدي زكي "إنبي".
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