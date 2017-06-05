3 أحزاب ترحب بقطع العلاقات مع قطر

حزب المصريين الأحرار

إيمان عوف



توالت ردود أفعال الأحزاب على إثر إعلان مصر عن قطع العلاقات مع قطر، حيث أبدى محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " ترحيبه بما اتخذته الدول العربية من إجراءات تجاه قطر تتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية معها وإغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية، انطلاقًا من ممارسة كل دولة حقوقها السيادية التى كفلها القانون الدولى، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب وداعميه.



أكد السادات أن قطر دأبت على معاداة الجميع والتدخل فى شئون لا دخل لها بها ودعم واحتضان الجماعات الارهابية ولم يعد من الحكمة الصمت الدولى على الدعم القطرى اللامحدود للإرهاب خاصة أن قطر أصبحت تدعم كل ما يؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة وتعطى شرعية وهمية لجماعات وتنظيمات تمارس أبشع أنواع القتل والتدمير بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومستقبل المنطقة العربية.



وأوضح السادات أن الدول العربية لم تكن ترغب فى أن يكون هذا هو الحال مع قطر لكن نفذ صبر الجميع وعلى قطر أن تراجع مواقفها السابقة مع جيرانها من الدول العربية ربما تستفيق أو تتجنب خلافات جديدة مع دول أخرى مستقبلا.



ومن جانبه أعلن حزب "المصريين الأحرار" تأييده لقرار القيادة السياسية بقطع العلاقات مع دولة قطر فى إطار موقف موحد مع الأشقاء فى كل من السعودية والبحرين والإمارات، خاصة أن حكام هذه الدولة ذهبوا إلى ما يصعب احتماله، وما لا يمكن تجاهله تجاه الأمن القومى العربى.



واكد الحزب أن اللحظة الراهنة تفرض على عالمنا العربى ضرورة التكاتف والمكاشفة وإعلان المواقف الواضحة، لمواجهة التحديات والمؤامرات التى تعصف بأوطان وشعوب عربية شقيقة.



ولفت المصريين الاحرار الى انه من المؤلم أن أصابع عربية عبثت باستقرار المنطقة تجسدها سياسات النظام القطرى الذى لعب دور هدم استقرار منطقة الخليج إضافة إلى المغرب العربى، مع التركيز على طعن مصر قلب العروبة النابض، وكم كان خطيرا أن يقوم هذا النظام بدق أسافين وخلق أزمات بين الأشقاء مستثمرا ما يملكه من فائض ثروة للضغط على بعض الدول التى تمر بظروف اقتصادية صعبة.



ويرى الحزب أن القرارات التى تم إعلانها يجب أن تكون خطوة على طريق الحسم الصارم، لتنقية الثوب العربى من شوائب تشوه وجه منطقتنا وعالمنا العربى أمام العالم وتزعزع إيمان أجيال شابة بتاريخ عالمها الزاخر بمواقف الوحدة والتكاتف، والتى كانت من أهم أسرار انتصاراتنا فى حرب أكتوبر 1973، ولعله من حسن الطالع أن تلك القرارات تم إعلانها صباح يوم العاشر من رمضان الذى تفوح منه رائحة الذكرى العطرة لأعظم انتصار عسكرى عربى فى التاريخ الحديث.



ومن جانبه أشاد المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية بإعلان مصر والسعودية والبحرين والامارات وليبيا واليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتهامها لها بـ"التدخل فى الشؤون الداخلية وارتكابها انتهاكات جسيمة"، بحسب بيانات رسمية.



وأضاف "قورة" خلال بيان له صدر اليوم أن ما أعلنته تلك الدول يعد بمثابة ضربة قاصمة لرعاية الإرهاب فى المنطقة والعالم أجمع، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معاد، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم احكام قضائية فى عمليات ارهابية، مؤكدا أن مصر تحتفل اليوم بذكرى نصر العاشر من رمضان بضربة جديدة لاعدائها وتقطع العلاقات مع قطر.



وتوقع مساعد اول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية أن يتخذ عدد من الدول الاخرى سواء كانت عرببة او غير عربية نفس القرار الذى اتخذته مصر والسعودية والامارات والبحرين وليبيا واليمن وتقطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر لتتم محاصرة قطر ومحاسبتها على دعمها للإرهاب.