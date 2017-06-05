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أسواق عربية
مؤشر 200 GCC يهوى 2% بعد قطع العلاقات مع قطر
الإثنين 05 يونيو 2017 03:27 م
بورصة قطر
أخر الأخبار
بورصة قطر
خالد بدر الدين
هوى مؤشر دول مجلس التعاون الخليجى الست 200 GCC بأكثر من 1.9%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط إلى حوالى 63 نقطة، بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع حكومة قطر، حيث تتهمها بدعم لإرهاب.
وذكرت وكالة رويترز أن أسهم أكبر 200 شركة فى دول مجلس التعاون الخليجى تعرضت لخسائر اليوم، بقيادة العديد من الشركات القطرية، ومنها سهم فودافون قطر الأكثر تداولا الذى هبط سعره بأكثر من 8.9%، وكذلك البنوك لدرجة أن مؤشر بنك قطر الوطني أكبر مصرف في البلاد تراجع بحوالى 4.6%.
ورغم أن التبادل التجارى بين دول مجلس التعاون الخليجى ضعيف لأنها تعتمد جميعا على الاستيراد من دول أخرى، إلا أن قطع العلاقات بينها وبين قطر والذى يعد الأسوأ من سنوات طويلة سيكون له تأثير شديد على ثقة المستثمرين داخل قطر وخارجها أيضا.
وتعرضت مؤشرات جميع بورصات الخليج لانخفاضات واضحة اليوم، كما أكد المحللون الذين يرون أن منطقة الخليج تدخل منطقة مجهولة كما حدث فى مارس عام 2014 عندما سحبت حكومات السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر فقد هبطت بورصة الدوحة وظلت تنخفض لمدة 3 أسابيع ولكنها استعادت عافيتها بقوة عندما اندرجت قطر فى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
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