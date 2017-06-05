موانئ البحر الأحمر: لا يوجد خط ملاحى مع قطر

موانئ البحر الأحمر 22

قناة السويس مرفق عالمى ولا يمكنه منع سفينة من العبور إلا فى حالة حرب معلنة



نادية صابر





كشف ملاك يوسف، المسئول الإعلامى بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة التجارة بالهيئة، لن تتأثر بقرارات قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف حركة الطيران والموانئ مع قطر، بسبب عدم وجود خط ملاحى بين موانئ البحر الاحمر ودولة "قطر"، بجانب أن السفن العابرة خلال الفترة الاخيرة تمثل نسبة ضئيلة جدا وغير مؤثرة.



وأكدت مصادر مطلعة أن قناة السويس تعمل وفق اتفاقية القسطنطينية، والتى بموجبها لا يمكن لمصر منع سفن بعينها من العبور الا فى حالات محددة هى الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التى تحوى سلاحا غير شرعى، والتى تحمل المواد المخدرة، والسفن التى تتورط فى تهريب ونقل الأعضاء البشرية.



وقد نصت المادة الرابعة باتفاقية القسطنطينية على كون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء فى وقت الحرب أو فى وقت السلم, لكل سفينة تجارية أو حربية دون تميز لجنسيتها، وعليه اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكل حرية استخدام القناة، سواء فى وقت الحرب أو السلم، ولا تخضع القناة أبدا لمباشرة حق الحصر.



وأكدت حركة الملاحة للسفن العابرة بقناة السويس خلال الربع الأول من العام الحالى، عبور سفينتين قطريتين فقط بحمولات بلغت 31 الف طن.