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نقل وملاحة
القطريون يغادرون مصر بعد ساعات من المقاطعة
الإثنين 05 يونيو 2017 03:15 م
مطار القاهرة 3
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مطار القاهرة 3
دعاء محمود
قال مصدر بشركة ميناء القاهرة الجوى، إن الساعات القليلة الماضية شهدت إقبالا من القطريين على مغادرة مصر بعد ساعات من إعلان مصر والإمارات والسعودية والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف حركة الطيران والموانئ.
وأكد المصدر عدم تسلمهم قرارا رسمياً من سلطة الطيران المدنى حتى هذه اللحظة يفيد بوقف الرحلات بين مصر وقطر، وذلك على خلفية قرار الخارجية المصرية بقطع العلاقات مع قطر.
وفى سياق متصل، أكدت شركة مصر للطيران منذ قليل أن مصير رحلات الشركة إلى الدوحة القطرية سيتضح خلال ساعة.
يشار إلى أن الخارجية المصرية أعلنت فى بيان صادر عن الوزارة فجر اليوم، عن قطع العلاقات مع قطر، وذلك بسبب ممارساتها فى دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.
ووفقا لما جاء فى البيان، فقد جاء هذا القرار فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.
وتابع البيان: "كما تعلن جمهورية مصر العربية عن غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومى المصرى، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".
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