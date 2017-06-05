البنك الأهلى يعيد التعامل على الريال القطرى

البنك الأهلى المصرى



كتب – محمد سالم وأمنية ابراهيم:



أعاد البنك الأهلى المصرى التعامل مرة أخرى على العملة القطرية بعد إيقاف تداوله، صباح اليوم الإثنين، فى ضوء إعلان مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ضمن عدد من دول المنطقة إثر دعمها للإرهاب والمنظمات الإرهابية.



وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى فى تصريحات لـ "المال"، أن البنك كان قد طلب من الفروع صباح اليوم وقف التعامل على الريال القطرى بشكل مؤقت لحين التواصل مع شركات الصرافة القطرية التى يتم تصدير العملة اليها والتأكد من قبولها استمرار العمليات.



أوضح أن البنوك المصرية تقوم بتصدير فائض العملات الأجنبية يوميا الى بلادها الأم اما بغرض الإستثمار أو البيع وبالتالى كان لابد من التأكد من موافقة شبكة الصرافات القطرية التى يتعامل معها البنك الأهلى على قبولها شراء فائض البنكنوت القطرى، وفى ضوء ذلك سمح البنك مرة أخرى بإعادة التعامل على عملة الدولة الخليجية.



كما أكد استمرار قبول التحويلات من العاملين فى قطر وأشار الى عدم وجود أية مشكلات فى هذا الإطار.



كان طارق عامر محافظ البنك المركزى، نفى وقف تداول العملة القطرية بالبنوك المصرية عقب إعلان مصر قطع العلاقات مع الدولة الخليجية.



وقطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر واتهمت تلك الدول الدوحة بدعم "الإرهاب" وزعزعة استقرار المنطقة.



وقال عامر فى تصريحات لـ "المال" إن البنك المركزى لم يصدر أي قرارات بشأن وقف التعامل على الريال القطرى داخل البنوك المصرية وأن أي أخبار خارج هذا الإطار غير صحيحة.



وأكد عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر استمرار مصرفه فى تداول عملة الدولة الخليجية بيعا وشراءا مع العملاء.



ويسجل الريال القطرى سعر 4.9 جنيها للشراء و 4.96 للبيع، وقال مصرفيون أن التعاملات على العملة القطرية داخل البنوك المصرية ضعيفة للغاية، إذ ان أغلب تحويلات المصريين العاملين فى قطر تأتى بالدولار واليورو.



وكانت مواقع إخبارية مصرية قد أشارت، اليوم الإثنين، الى صدور تعليمات من المركزى وقيام البنوك المصرية بوقف التعامل على الريال القطرى.