ساويرس يدعو رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر

ساويرس



خالد بدر الدين



دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس، رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر، ووقف التعاملات التجارية معها، بحسب ما أعلنته متحدثة باسم رجل الأعمال المصري لوكالة رويترز اليوم الإثنين.



يأتي هذا بعد أن أعلنت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.



وانخفضت مؤشرات جميع بورصات الخليج، عدا السعودية، فى ختام تعاملات اليوم، مع دخول دول الخليج منطقة مجهولة بعد قطع العلاقات كما حدث فى مارس عام 2014 عندما سحبت حكومات السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، فقد هبطت بورصة الدوحة وظلت تنخفض لمدة 3 أسابيع ولكنها استعادت عافيتها عندما اندرجت بورصة الدوحة فى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.